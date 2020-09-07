摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪

標指及納指窩輪在港交所上市，交易時間及方式與一般指數或個股窩輪一樣。交易以港元計價，可以港股證券戶口便可參與美股指數認股證。標指及納指窩輪分別追蹤E-mini標指及納指期貨價格變動（並非標指、納指現貨）。E-mini標指及納指期貨於芝加哥商品期貨交易所上市，交易時間為本港早上6時至翌日早上5時，中間有1小時休市，故在香港交易時間內都可買賣與兩隻期貨掛鈎的窩輪。

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