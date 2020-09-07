經濟
周國威

投資策略

周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展

【明報專訊】上周尾段港、美科技股出現獲利回套，但仍較疫情高峰時的股價低位累積龐大升幅，短線風險不容忽視。反觀一直落後的舊經濟股，近日即使指數急挫，反而出現不錯的抗跌力。美國的航空股於納指大跌5%當日更逆巿錄得升幅。

本港的國泰（0293）走勢亦轉好，之前在5元覓得支持，經歷年內高位逾五成的跌幅及供股後，或多或少反映了部分利淡因素，技術上國泰已彈上6元並企穩更守於50天線之上。投資者如看好國泰，可留意CALL輪20348，行使價7.28元，2021年12月到期，有效槓桿約2.5倍。

港府正逐步放寬社交距離的措施，之前落後的本地地產或收租股或有機會受惠，其中領展（0823）亦重上50天線之上企穩，之前5月及7月的低位更暫時呈一浪高於一浪的形態，投資者看好領展可留意CALL輪13115，行使價67.23元，2020年12月到期，有效槓桿約9.9倍。（筆者持有領展）

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

[周國威]

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