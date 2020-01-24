何啟聰：急跌後倒升 小米購26206

上周五收市後正式染藍的小米集團（1810），周五低位曾跌近8%，但下試22元後有支持，及後曾倒升逾4%，收市升逾2%，是ATMXJN（即阿里、騰訊、美團、小米、京東和網易）中唯一上升股份。向上觀望重上25元的機會，周五低位22元或可繼續參考為支持。小米周五曾經急跌，吸引淡倉獲利回套，好友則趁機會部署好倉，觀望染藍買盤能否帶動股價回穩。看好可考慮小米認購證26206，行使價28.08元，2021年3月到期，實際槓桿約3.8倍。憂慮回軟，或可留意小米認沽證26204，行使價19.68元，2021年3月到期，實際槓桿約3.4倍。

（本結構性產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]