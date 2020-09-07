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張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博

【明報專訊】美股上周五先大跌後回穩，Apple和Tesla大跌8%後倒升。眼看美股暴跌，聯儲局主席鮑威爾急急腳走出來安撫市場，強調當局絕不會過早撤回寬鬆政策。牛市調整總是來得急勁，上周的跌市亦非常厲害，但更多是技術因素造成，不具持續性。筆者傾向今次沒什麼分別，但能否快速整固完成再展升浪，又或者科技股能否繼續大幅跑贏傳統股份，可能性是降低了，炒復蘇的股份值博率較高。

美股持續上升，投資者，尤其是散戶的焦點都是如何放大回報，而不是考慮風險，情况令筆者想起2007年時的港股。當時大家都不是炒股，而是炒輪，到後期由於散戶需求太大，將窩輪的引伸波幅推至極高水平，價外輪的實際槓桿都只餘下2倍至3倍。窩輪街貨量持續增加，發行商便要買入股票對冲，升市時升勢加劇、跌市時也更加急勁。

華府派錢散戶炒股，由於金額有限，不少人選擇買入期權放大回報。結果美股走上港股2007年時的路徑，疫情後美股持續反彈，VIX指數也再沒有回到疫前的低水平，而在上周跌市前，更見美股與VIX指數同步上升。這多數是升市的末段，即散戶也盡全力加槓桿入市，在強勁的買盤需求帶動下引伸波幅上升所致。舉個例子，2015年的水牛市，同樣也見股市和波幅指數同步抽升。

疫苗將近面世 料轉炒復蘇概念

但期權都是有限期的，平倉了就沒有影響。納指一路高歌猛進，其間也經常調整，但每次都不多於3天。散戶爆倉止蝕，被動沽壓消失，一切又回復正常，繼續由充裕的流動性將股市推升。

原理是一樣，但客觀設局有所改變。中國已完全擺脫疫情，外需強勁拉動出口，倒是社會消費仍有待改善；美國失業率急降至8.4%，樓市股市炒到飛起。經濟強勁回升，再加上疫苗愈行愈近，華府已通知各州份為11月派發疫苗作準備。投資者開始預期市場步入一個轉捩點，是否仍會如過去6個月般進取，會有變數。

內地恢復較快 南航東航跑贏國航

這不是說疫苗面世後，股市就要大跌，但大家回想一下2010年至2011年。當年QE和中國的「四萬億」令全球股市在2009年V形反彈，經濟止跌回穩，但利好因素多在2009年升市中反映，踏入2010年全球股市都變得反覆，尤其是中國面對頗強的通脹壓力，中央政策在2010年初已邊際上收緊，當年中港以至美股都沒有太大趨勢性行情，直至2010年第4季醞釀QE2才再度炒上，但未幾又輪到歐債危機登場。

從宏觀角度看，主要股指可能都較難大升，科技股有機會進入交易模式，炒波幅或更勝買入持有。

一些低估值、有疫後復蘇潛力的板塊會較佳。例如航空股上周表現理想，南航（1055）、東航（0670）及國航（0753）分別升7%、4.8%及1.67%，表現差異大，估計是前兩者本土航線比例較高，復蘇速度較快所致。中民航信（0696）也升6.7%，集團毋須客運量回復至疫前已能獲利是一個賣點，但後續盈利爆發力則較弱。至於國泰航空（0293）在前一星期表現突出，上周則只升2.1%，始終今年財政大受打擊，負債急升每年利息支出大增，國際航線復蘇緩慢，也限制了短期升幅。

[張兆聰 還看今朝]

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