金子：博港交所反彈 吼牛證67380

匯豐衍生工具部提供數據，恒指波幅指數上周五顯著向上，升至一個高位26%水平，反映市場預期後市的波動或將增加。投資者欲減低引伸波幅對窩輪價格影響，需留意產品對引伸波幅的敏感度，一般以百分比計算的話，行使價距離現貨價較遠（較價外）及年期較短的產品對引伸波幅變化的敏感度會較大，相反一些年期較長及較貼價的產品，其敏感度會較低。本周將有中國貿易、進出口及通脹等數據。牛證的重貨區集中在24000點至24099點，熊證的重貨區集中在26000點至26099點。

港交所（0388）上周跟隨大市回吐，跌穿10天及20天線，下一個支持位為50天線363元水平。 近期新股招股反應熱烈，加上有多隻大型新股排隊上市，吸引不少資金流入相關好倉，其認購證連續3天流入超過3170萬元。由於大市近期較為波動，令窩輪的引伸波幅亦較不穩定，博反彈的投資者可考慮港交牛證（67380）。

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