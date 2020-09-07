蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元

初步看，這次美股回調與6月中的回落較相似，當時急跌一兩天，消化超買壓力後便回穩，橫行約1個月再向上破頂。雖然美股現水平較6月時再高出約一成，估值絕不兼宜，但目前的基本因素較6月份佳，包括美國新增確診數字逐漸回落、疫苗研發有進展、企業盈利預測獲調升、聯儲局修改通脹目標變相承諾維持低利率更長時間。

憧憬經濟復蘇 周期股可跑贏

同時，上周四部分對經濟最敏感的美國周期股，如零售、航空、郵輪股逆市上升，反映投資者仍對經濟復蘇較為樂觀。換言之，美股下跌相信是健康整固，而非陷入漫長跌浪，而走勢大幅落後、估值偏低而憧憬經濟復蘇的周期股，短期有望跑贏。

港股上周五隨隔晚美股下跌，但亦守住100天線支持，並未跌穿近兩個月之橫行區。個股可留意已大幅回落之物業管理股雅生活（3319）。公司上半年純利按年升40%，包括收購中民物業帶來的盈利貢獻。雅生活將會更改公司名稱為「雅生活智慧城市服務」，而此一新業務分部城市服務料將高速增長，公司目標於2021、2022及2023年分別貢獻佔收入之10%、20%和30%。

現水平38元有不俗支持

雅生活之股價較7月下旬之高位回調兩成，2021年預測市盈率回落至22倍。身為三大物管股之一，此估值遠低於碧桂園服務（6098）之38倍及保利物業（6049）之33倍。圖表上看，現水平約38元同時是7月初調整低位及年初之前浪頂，預料有不俗的支持，中線反彈目標50元。

(筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份)

招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]