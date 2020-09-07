Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態

受惠於汽車及高增值製造業產品的復蘇，工業生產顯著反彈，並呈現近乎完美的「V」形走勢。另外，受家庭對開支仍相對審慎等因素影響，需求方面的復蘇進度較供應方面遲緩，當中以消費行業的落後情况最為明顯。到現時為止，零售銷售方面的復蘇呈「L」形走勢，7月份的進口及服務業採購經理指數（PMI）亦相對疲弱，預料這種趨勢將會持續。受惠於基建及房地產投資，固定資產投資的復蘇增強。雖然這種趨勢將以近乎「U」形緩慢推進，但未來數月仍有望回復至原來的增長趨勢。

中國出口總值趨勢 重返疫前水平

另一方面，在國際需求復蘇帶動下，出口展現強勁復蘇，出口總值趨勢亦已回升至新冠疫情前的水平。雖然這對整體環球貿易前景有利，但鑑於世界各地紛紛實施第二輪封鎖措施，加上中國出口總值中大部分與醫療用品相關，投資者仍需保持謹慎。

施羅德將本季度中國經濟增長預測略為下調0.1個百分點至2.1%。某程度上，這反映了對經濟活動因國內外有可能爆發第二波疫情而受到負面影響的預期。由於供應較需求疲弱，今年下半年很可能會出現去庫存的情况，因而拖累經濟增長。在利好因素方面，倘若民主黨拜登當選美國總統，中美貿易關係應有望改善，相信明年的經濟增長預測上調至7%，以反映上述預期。

通脹降幅放緩 人行減慢寬鬆政策步伐

預料今年的通脹仍將下降，但受石油及食品價格上升影響，通脹下降的幅度應低於早前的預期。隨着石油價格下跌及匯率轉趨強勢，預料2021年的通脹走勢將會下降。在經濟復蘇重回正軌、通脹降溫壓力下降，以及投機泡沫的隱憂下，中國人民銀行已減慢了實施寬鬆政策的步伐。鑑於央行近日發表指引，存款準備金率將於今年底及2021年底分別降至11%及10%，相信進一步減息的可能性相對較低。財政政策方面，若經濟復蘇勢頭受到威脅，當局將有可能進一步提供財政刺激方案。

施羅德首席經濟師及策略師

[Keith Wade 投資先機]