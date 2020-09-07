李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅

但在社交媒體上瘋傳的是第三單：牧羊少年咖啡館有「未來明信片」服務，讓顧客數年後收到自己寫的信。今年早前有位顧客，收到自己2015年寫的信，「哭成淚人」。為何？原來2015年8月，「牧羊少年」持有60手騰訊（0700），原在2008年9.5元買入，然後2015年130元沽出。約是11萬元成本，156萬元沽出，淨賺145萬元。「牧羊少年」當年沽貨後求婚——但騰訊打後5年再升，最新股價約520元，是寫信時的4倍（騰訊2014年曾拆細，報道未有提到「牧羊少年」的60手是拆細前或後。小弟文中是保守估計。况且156萬元結婚，似乎比780萬元合理。）。

問讀者一個問題：以上三位，誰最成功？誰最值得你學習？

以金額計，是李嘉誠買Zoom，買到各大傳媒爭相報道，李氏2013年已獨具慧眼，識股於微時，佩服。但以倍數計，就是「果粉」，1000元變11萬，神級回報。美中不足是金額不大，訪問中主人翁也透露早知買多一點。

先天條件不同 首富投資難仿效

「牧羊少年」回報倍數不及「果粉」，金額不及李嘉誠。但小弟認為他才是最厲害，也最值得大家學習。以下解釋原因。

小弟認識指導香港學生的籃球教練，他曾提到，香港學生總愛看NBA明星偷師。但他卻力排眾議，希望學生看CBA的亞洲球員，自然被學生柴台認為老套。朋友並非特別愛國，他的出發點是：NBA的黑人白人球員，體格先天和亞洲人不同，你學也學不來。反而應該學習亞洲球員的打法。

李嘉誠投資Zoom，也是你學不來。紙上談兵固然個個曉，真實買賣又是另一回事。投資和打球一樣，難免有時受壓，壓力之下最易犯錯。但誰最易受壓？自然是窮人。李嘉誠投資Zoom，即使全數蝕光，對他也全無影響——李氏投資電動車和人造雞蛋也近乎輸清光。但閣下不同，仔細老婆嫩，有樓要供。先天條件已和李嘉誠不同，怎學？

况且，為何2013年李嘉誠已知道Zoom？李氏的人脈極廣，也有眾多才俊替他分析，甚至很多公司主動找上門求他入股。試想一下，即使你有時光機，找上2013年的袁征，希望投資十萬八萬——我相信他也會當你是神經病。袁征寧可以較低價賣給李嘉誠，以收宣傳之用。

「果粉」呢？回報相當不錯，更勝李嘉誠。當然是買得太少，1000港元，明顯當初也是玩票性質，若買得多就可能沒有耐性坐到現在。此外，尚有一個重點：他持有的是實物股票。若是在股票戶口，可能半夜心血來潮就沽走了，或者金融海嘯時就嚇至震走。香港很多人靠物業賺到第一桶金，但靠股票的很少。除了因為物業有槓桿外，也因為股票太易賣走。物業成交慢，交易費重，反而有助克服人性，成為了長期投資的優點。「果粉」先生拿着實物股票，不易沽出，先天有優勢。

可大額投資 較低回報也享複利威力

所以，小弟認為「牧羊少年」才是真高手。首先是注碼夠大，小弟猜測，2008年投入的11萬元，對「牧羊少年」來說並非散紙。「果粉」只買了1000元，怎計也只是散紙。注碼買得不夠大，即使是神級的倍數回報，也未夠大幅改善生活。這也是許多散戶的盲點：經常想找短期升幾倍的股票，但卻只投資幾萬元，升幾倍也不見得帶來大改變。相反，若能fully invest，回報不用太高，也可享受複利的威力。

另外，「牧羊少年」可以由9.5元坐到130元，也證明了心理質素相當強大。不要忘記他持有的不是實體股票。騰訊雖然是股王，但當中也有高位震盪。2011年騰訊曾經由45元跌至30元，絕大多數人都會選擇獲利離場，但「牧羊少年」沒有。

當然，事後看，他是沽早了騰訊。但抽水的花生網友，就像在電視機看球賽回放，全知視覺當然容易指手劃腳，自己落場就是另一回事了。「牧羊少年」13倍的回報，金額亦不細，相信沒有多少旁觀者可以做得到。「牧羊少年」未有現真身，不知他沽出騰訊後投資成績如何。但小弟相信，以其強大的心臟，打後投資應是不錯？若有緣看到此文可和小弟聯絡，小弟請客又點話。

作者為證監會持牌人，沒有持有以上股票。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

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