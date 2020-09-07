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林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任

【明報專訊】又到開學季節。對於有成員在外地讀寄宿學校的家長及學生來說，今年開學的心情尤其複雜。早幾日送我家公子機，目睹同場幾對親屬相擁而哭的場面，以為自己是去返30年前舊啟德機場。明顯地，很多送機的港人，已經意識到後疫情時代的來臨，過去大半年的交通安排將成為新常態。可是，搭飛機如搭地鐵的時代，真的會就此一去不返嗎？

作為對這條問題的回應，我們不久前剛加入了一隻航空股，而在此之前，我們亦買了一隻正在研發新冠病毒疫苗的生物科技公司，實行對人類終將戰勝病魔投下信心的一票。

不知讀者有否發覺，近年主流傳媒傳播的信息，愈來愈脫離現實。我曾經做過記者，當然明白傳媒的社會角色在理想與現實之間，存在極大的落差。為了生存，傳媒就要爭取眼球，要獲得足夠多的眼球，就要向公眾獻媚。像facebook一樣這些眼中只有錢的公司，當然會去得更盡，利用人工智能技術，度身訂造專為閣下而設的資訊內容，哪管當中的真與假。

思想病毒比新冠疫情更危險

我當然不是說，新冠疫情是一場全球政府用來控制國民的假新聞，只是想講，人類是感性的動物，而感情是有傳染性的。當全世界每分每秒都緊盯着疫情的一切，我們很容易以為末世已經來臨。我當然亦會擔心，自己的子女去到防疫意識較為薄弱的國家，會否將自己暴露於危險的環境之中。可是，想深一層，病毒本身對人類（老年及長期病患者除外）健康的危害，其實遠不如恐懼對人類社會所產生的思想病毒。

傳媒資訊的扭曲，其實又何止對新冠疫情的報道。自今年初以來，主流傳媒不斷向公眾洗腦，要我們相信美國總統特朗普連任無望。原因很簡單，因為特朗普在任幾年，得罪了整個主流傳媒，亦得罪了大多數被西方主流媒體洗腦的群眾。然而，不帶任何感情色彩的資本市場與博彩公司的盤口，都一致認定，特朗普連任機會極大。

勿對上周科技股大逆轉太上心

一般相信，特朗普成功連任，對美國以至全球股市，是相對利好。很多香港讀者，可能會認為這未必包括港股及A股，因為主流傳媒希望群眾相信，特朗普是中國的尅星。

抱有這些想當然想法的投資者，他們大概沒有留意到，即使在特朗普最引以自豪的貿易戰上，亦不能阻止中國的外貿盈餘在迭創歷史新高，而他們亦不大認同，在鬥而不破的局面（除非不幸爆發第三次世界大戰）之下，激烈的大國競賽，其實是有利雙方的科技創新，這對暫時處於弱勢一方的中國來說，更加是利上加利。

假如博彩公司的盤口沒計錯數的話，我們幾乎可以篤定，特朗普現時超寬鬆的貨幣政策、超弱勢的匯率政策、超低稅的稅務環境，將至少延續多四年時間。當你明白到這點的時候，就應該不會對上周科技股忽然來個大逆轉太過上心。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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