陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口

有教授朋友看到該文章後接觸筆者，說香港過去曾以航運及物業流為重要經濟支柱，而其實大灣區崛起，本可對香港的相關行業提供新的機遇，卻看到區內各個貨櫃碼頭各自為政，似乎是競爭互耗的多，難以發揮協同作用，加上香港的葵涌貨櫃碼頭也漸見老化，競爭力在減退，其吞吐量在全球排名有機會跌出十大，對香港的經濟和就業都不是好事。

搬遷葵涌碼頭 解決市區地荒問題

朋友說桂山島填海再租借予香港的構思，可令香港有新地點起一個全新的貨櫃碼頭，如鹽田及大灣區其他碼頭可同時協作營運，便可大大增加香港的航運、貨運以至物流業的競爭力，甚至建設成世界級的大灣區港口，實屬美事，希望香港政府可以考慮並着力推動。

事實上，中美貿易戰和疫情持續，本對全球的航運和貨櫃業造成不輕的打壓，但經巿場調節和適應，比方如反映航運費用的波羅的海乾散貨運費指數（Baltic Dry Index，BDI）在3月至5月已形成重要底部，之後急升再作出整固（圖1），如稍後疫情消退和中美貿戰紓緩，大灣區現有的貨櫃吞吐能力便可能受到考驗，政府應有長遠目光作率先規劃。

中遠海運港口周線升穿降軌值博

對於小投資者而言，BDI回升便可留意相關的航運或港口股，如中遠海運港口（1199）的周線圖最近便升穿了一年多的下降軌（圖2），有相當的值博空間。

[陸振球 投資超限戰]