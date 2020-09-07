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投資策略

謝紹榮：買債收息 收益有保證

【明報專訊】美股上周四大跌，導致過去數月價格不斷下滑的「反向ETF」隨即「鹹魚翻生」反彈。筆者早於上月已勸籲大家要提防美股回吐，不要對美股後市過分樂觀。

今次美股調整並非無迹可尋，例如股神巴菲特旗下巴郡繼7月份購入能源公司後，他及後減持銀行股並改為購入他一向興致索然的金礦股。與此同時，上周巴郡斥資62億美元購入日本五大商社股份，這一連串舉動都在說明巴郡正在部署「防守投資策略」。

一般來說，防守投資策略泛指投資者增持現金、購入「低波幅」股票或購入一些與本地股票市場關連系數低，甚至反向資產用以分散整體投資組合風險。

正所謂「條條大路通羅馬」，如果散戶們真的看不透未來美股或港股後市走勢的話，何不減少依賴股票升值收益，改為建立一個穩健且低價格波幅的「收息組合」？

債息比股息有更高確定性

上回本欄提到「收息一族」在挑選收息股時，不妨多留意公用類別商業信託，皆因對比一般股票，商業信託在派息政策方面，其分派比率通常早已在信託契約內訂明，大股東不能任意改動。意猶未盡，筆者今日打算繼續跟大家分享另一個「收息貼士」。

也不知從何時開始，每當提到「收息」不少港人只會聯想起「股息」或「存款利息」，甚少人會想起「債息」。然而，要建立一個穩健且低價格波幅的「收息組合」，又豈能沒有債券呢？眾所周知，無論是派發債息日期，以至每期債息多寡，債息都較股息有着更高確定性，更能保障投資者現金流收益。那麼，為何一般人並不習慣持有債券收息呢？這也許跟過去投資債券門檻高有關係。

開美股戶口 債券選擇更多

隨着社會發展，現時市民可以購買債券的途徑較以往多，投資門檻也較以往低。至於債券選擇方面，如果閣下略嫌在港掛牌買賣的債券種類選擇不多的話，大可考慮申請一個美國證券戶口，其可供選擇的債券種類肯定多不勝數。

在現實生活中，一些大機構如保險公司為了確保公司現金流充足，其收息策略主要是依靠債息，而不是股息。同樣地，散戶們只要學會分散收息源頭，自然不會因為一兩隻股票「不派息」而導致現金流失預算了。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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