趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩

料更多刺激措施 續看淡美元

美匯指數3月份曾一度升至高位接近103水平，至上周五執筆時約處於92.77，雖然近期美國的疫情開始穩定，最近公布的經濟數據亦逐步轉好，但從聯儲局主席鮑威爾早前在Jackson Hole年會發表的鴿派言論，以及近日股市回調或令共和黨暫時放下黨派政治，支持民主黨提出的2萬億至3萬億美元刺激經濟方案等，都有機會令美元繼續疲弱。在全球經濟基本面改善，以及企業盈利在2021年將逐步復蘇下，更多的財政和貨幣刺激措施將支持我們繼續看淡未來12個月美元的觀點。

歐元關鍵支持位1.1685

在美元下跌的前設下，歐元理應可以看高一線，不過近日歐元兌美元升至1.20阻力後下跌，短線歐元或需要先回吐整固。事實上，歐元近日的升勢惹來歐央行官員的憂慮，其首席經濟學家更表示雖然央行並非以匯率為歐元的目標，但匯價水平確實很重要，歐元兌美元隨即應聲向下。

除了央行的言論外，近日歐元區公布的數據亦較為參差，而且歐洲部分國家包括西班牙及意大利等都連續錄得更多疫情新增個案，部分地區更需要重啟隔離措施。相較於美國在近日經濟及疫情都逐步轉趨穩定下，歐元受影響而下跌；關鍵支持位大約處於1.1685。

中國經濟數據改善疫情穩定 支持資金流入

雖然多隻主要外幣在美元輕微反彈下普遍下跌，但離岸人民幣的走勢則相對靠穩並向上。我們看見中國的經濟數據及疫情的數字都支持資金近日流向中國市場。內地政府繼續採取經濟刺激措施，而從每日的人民幣定價水平顯示當局對於貨幣走強未有過分憂慮。隨着美國大選臨近，市場的不確定性或有機會將美元兌離岸人民幣推低至6.9000至6.9200水平。

更有趣的是，從特朗普在2016年就任總統至今，美元下跌幅度大約為8%，但同期人民幣走勢雖然波動但現時所處位置幾乎和2016年相近，因此我們認為對於長期投資者來說，若認為未來的地緣政治因素已經被計算在內的話，當離岸人民幣未來走低，或可視之為吸納的好機會。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]