沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣

如果買樓作度假自住之用，筆者認為中山神灣未必適合。目前神灣的賣點是樓價平，但該區始終需要較長時間的發展，社區發展尚未成熟，位置上較偏遠；交通方面，除非本身有車，否則交通亦不及珠海來得方便。還有是，神灣附近也暫未有一些大型旅遊景點，想要閒時度假玩樂的話，在神灣置業並非首選。

筆者認為，神灣屬於較長線的投資，那裏的物業可算是「上車盤」，非常適合初次在大灣區投資的港人，或是短期內尚未到達退休年齡，起碼要三五年後才搬進去退休自住的人士。

神灣須長線投資 起碼三五年才發展成熟

筆者也多次強調，神灣非常靠近珠海，從地圖上看，神灣西面與珠海斗門隔江相望，由神灣前往斗門、金灣，只需15至20分鐘車程，隨着珠海西區的崛起，中山神灣鎮必定可以受惠，樓價亦將被帶動做好。大家可以看到，珠海斗門、金灣一帶的樓價已升得相當厲害，相信神灣樓價日後定必直接被斗門帶動拉升。

三鄉即買即住 適合退休人士

至於中山三鄉，其實也是退休之選，但相比神灣，三鄉的生活配套會較完善，社區規劃較為成熟，交通亦較方便。三鄉作為港珠澳後花園，與珠海只有一關之隔，數里之距，20分鐘便可達珠海，半小時抵達港珠澳大橋入口，而且三鄉那邊有很多直通巴士直接往返香港。所以我有不少讀者已在三鄉一帶買樓，用作退休之用，且更多是即買即住。

度假揀斗門 周邊娛樂配套多

但若論度假自住，筆者始終偏向選擇斗門，一來周邊可供消閒娛樂的配套較多，不單有超大規模的長隆海洋王國，還有御温泉、海泉灣等，而且珠海西岸一帶的離島還將落實一系列旅遊發展措施，根本不愁沒有玩的地方。就連飲食方面也有很多選擇，由於珠海三面環海，海鮮是當地一流的傳統菜式，我也不時在YouTube分享當地的美食，大家可看看如何吸引。

不得不提的是，斗門佔據珠江口西岸交通要道，東臨中山市，南連金灣區，西面和北面接壤江門市，緊靠珠海機場、珠海港、廣珠輕軌，未來還有江珠高速和廣珠鐵路，再加上今年將有三條大橋（洪鶴大橋、金海大橋和香海大橋）即將落成，能夠將珠海舊區與新區，以至港珠澳大橋無縫連接，將進一步帶動人流暢旺。

要是和我一樣，假日或有兒女、孫兒一同過去度假遊玩的話，在斗門買樓確是一個不錯的選擇！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]