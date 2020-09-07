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內房落後抗跌力強

【明報專訊】港股上周五跟隨隔晚美股一度急挫逾500點，科技股沽壓沉重，反而近期一直落後的內房股（見圖），跌幅相對較小。踏入傳統內房「金九銀十」的銷售旺季，加上現時中央調控房地產政策尚算溫和，內房股後市或可看高一線。有策略師認為，縱使恒指或再進一步下行，但內房已長期落後，抗跌力強，加上人民幣強勢，目前可看高一線。

明報記者 王俊騏

受新冠肺炎疫情衝擊，內地一度經歷封城及經濟停擺，內房銷售也受重創，上半年業績參差。不過，隨着內地經濟持續復蘇，需求漸見回復，內房商下半年起也加快了推盤步伐，8月銷情報捷。券商富瑞報告顯示，其追蹤的30家內地主要發展商中，8月銷售按年上升了37%，不少更勁升逾1倍，特別以二、三線內房升幅較為強勁，今年以來平均銷售則按年增長約9%。

二三線內房升幅強勁 銷售按年增9%

不過，內房融資額同時見增加。中原地產研究中心數據顯示，內房8月境內發債額按年升5.1%至659億元人民幣，境外美元債更按年增1.76倍，達到65.6億美元。今年內房融資額經歷4至5月大跌後，其後兩個月見V形反彈。反映樓市回暖外，還有是內房融資成本明顯降低。房企海外發債增加，也反映水緊情况。一方面是大環境，地方債發行再急增等因素，內地金融體系內資金緊張，另本身行業又迎來第四季還款高峰期，據貝殼研究院數據顯示，房企季內到期債務規模約3603億元人民幣，較去年同期急增68%。

中央早前亦推出新招，發布「三條紅線」收緊房企融資。「三條紅線」指剔除預收款後，資產負債率高於70%，淨負債率超過100%及現金短債比小於1倍，並按這三個指標衡量不同企業，用紅、橙、黃、綠來劃分，最危險級別為紅色。

「三條紅線」有助防止樓市過熱

大摩把三條紅線分析覆蓋的內房股，發現融創（1918）、富力（2777）及綠地，都在紅線範圍內。摩根士丹利續分析認為，雖然內房股上月跑輸MSCI中國指數，受政府收緊融資消息拖累，但預計新指標實施後，內房平均融資額仍可升一成，認為市場反應過度。新政策也反映出中央決心穩定市場，需確保流動性不要過快或過量流入樓市，大摩相信措施有助防止樓市過熱。

房企銷情反彈，個別內房股價亦終於略見起色。近月二線內房以合景泰富（1813）股價表現較強，早前曾創下52周高位15.8元後，失守20天線。反觀龍頭股普遍轉強，潤地（1109）及龍湖（0960）都抽升至高位；大環境缺水，以及上述中央收緊融資措施，都使龍頭更顯競爭力。

中期少賺約一成的碧桂園（2007），獲大行唱好後亦觸底回升。不過，個別內房有分拆概念，後市仍可留意，過去房企分拆物管業務上市，有增長想像空間，估值都有望獲提升。合景已宣布，將分拆旗下物管公司合景悠活於主板上市，潤地及融創都有同樣舉動，恒大（3333）也擬於年底分柝物管金碧物業上市，或有望帶動板塊氣氛。

招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，近期不論港股或美股都有板塊輪動，科技股轉弱，舊經濟股始終落後已久，近期表現好轉，加上人民幣強勢，相信內房後市都可看高一線。他料美元會持續弱勢，政策方面也毋須太憂慮，皆因近期的「三條紅線」措施，都只針對數間高負債的房企如融創、恒大及富力，對其他內房商影響不大，若整體行業負債能受控，更有利長線行業穩定。

奧園項目分佈大灣區 增長前景強

他較看好負債水平不高，增長高的中型發展商，其中特別看好奧園（3883），指其增長前景較強，項目主要佈局大灣區，股價又回落到6月份低位，跑輸內房中增長較強股份，估值更便宜，認為現水平已可考慮吸納。奧園自7月創下近月新高11.96元後，持續向下，由高位至今已累跌近27%。雖然恒指上周明顯更波動，他認為即使大市再進一步向下，都只是早前累積升幅多的正常回調，內房本身已很落後，抗跌力會較強。

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