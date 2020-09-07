謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值

優質、專業的物業管理服務，除了可令住宅物業的住戶住得更加舒適安心，便利工商物業的租戶辦公營商，長遠還可減少維修保養開支，有助保持、以至提升物業的價值和租值。今次新冠肺炎疫情，更突顯了物管業界在維持社區環境衞生，保障住客、租戶、寫字樓員工及商場顧客健康方面的重要。

內地物管需求殷切 高薪招港專才

內地的物管業發展起步比香港遲，部分內地發展商及業主初期只着重物業在落成出售時的價值和質素，忽略了往後的日常管理及維修保養，導致不少起初美輪美奐、富麗堂皇的樓宇，在啟用後不久便變得殘舊和出現種種管理問題，對其價值和租值影響至巨，促成不少內地發展項目以「港式管理」作為賣點，包括高薪招攬香港的資深物管人員到當地工作，將本港的優質專業服務和經驗引進內地，可見當時兩地服務水平的差距。

隨着內地經濟高速增長，民眾的知識及生活水平不斷提高，對優質物管服務的需求也愈趨殷切，促使內地物管業發展突飛猛進。加上內地地方大、人口多及物業多等特質，令物管業界朝向更多元化和高增值的方向發展，包括大量應用創新及資訊科技來優化管理，以一條龍方式為住戶提供如醫療、教育、安老、托兒、娛樂、餐飲，以至網購、團購等服務。

上述管理模式和增值服務，更在今次疫情中發揮了極大作用，令許多內地民眾即使足不出戶，也能取得大部分生活所需，大大降低社區感染的風險。

香港的物管業界在疫情下也有加強運用科技，推出了一些便利網購與外賣送餐的措施，但其服務範圍及規模、系統性和協作性等，與內地比較顯然相距甚遠，這或許是本港難以實施「居家令」來防疫的原因之一。業界在服務領域和經濟效益上，還需加勁、努力！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]