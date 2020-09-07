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潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨

【明報專訊】阿里巴巴（9988）入股的神話是否幻滅？是近期我與一名資深財務顧問WhatsApp吹水時，他問了我相關問題，並建議我拍一條Youtube片講一下近期一單有關易居（2048）的重大交易。

樂居控股權售予易居

這個交易其實牽涉了三個部分，第一部分是易居的大股東周先生及新浪，把他們擁有的樂居股票（一家在紐交所上市的公司）合共超過56%的絕對控股，出售給易居，作價約為7月31號前收市價，即每股約2.8美元，總交易代價約為15億港元。這個交易代價，易居不是以現金支付，而是以代價發行方式，易居以每股作價9.22元支付給周先生及新浪。

周先生及新浪共同放棄了對樂居擁有的絕對控制權，轉而換入一家他們只是主要股東及普通股東身分的上市公司股份，可以推斷他們認為這個行動對他們更為有利，這更可以被演繹為對易居股價前景投入信心一票。此外，這交易其實也是利好樂居的盈利前景，因為這家在紐交所上市的公司，從2014年上市至今，大部分年份都是呈現虧損狀態，就以2017年及2018年財年為例，分別虧損了約10億港元及1億港元，2019年卻突然之間轉虧為盈，獲利約1億元，周生及新浪放棄直接控制一家進入turn-around 狀態的公司，把它併入易居，令他成為一家易居的subsidiary，明顯是希望這家turn-around的公司的盈利，能直接幫助易居產生盈利增長。

阿里全面換股 可成第二大股東

易居交易的第二部分是阿里巴巴認購易居的新股，阿里巴巴其實在易居上市前，已是易居的前期投資者，佔股只約2%，今次以新股發行方式入股，股份發行價為7元，入股完成後，阿里的佔股比例增至8.3%。

除此以外，阿里巴巴也認購了易居的可換股債券，總代價約為8.2億港元，息率為年息2厘，這可換股債券賦予阿里巴巴換入易居股份的權利，換股價為10.37元，如果阿里行使全面兌換權，阿里的佔股比例躍升至13.29%，成為第二大主要大股東，佔股比例超越另外三名前期投資者，分別為碧桂園（2007）、恒大（3333）及萬科（2202）。

前期投資者入局助改善業務

這交易的第三部分為阿里巴巴與易居將會成立一家Joint Venture公司，這公司的股權分佈為阿里佔85%，易居佔15%。正當上述交易仍在進行期間，另一有利易居的上市公司行動亦進行了，現任三位獨立非執董離任，同時委任另外三位獨立非執董進入董事局，他們分別是三位前期投資者內的公司高層，其實這三位前期投資者的身分，除了是投資者，亦是易居所提供的服務使用者，他們的入局，肯定對公司業務資素的提升，及業績的改善，帶來正面影響，當然最終會反映在股價上。

總的來說，對於易居上市兩年，股價表現至今乏善足陳，這次重大的企業行動，可能會令股價脫胎換骨，行出重要的第一步。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

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