那邊廂美國是高科技股大行其道，中國這邊除了ATM（即阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)和美團(3690)），最火的還是消費品股，尤其是生活最基本的柴米油鹽醬醋茶酒。小金人前幾天看到一首小詩，改頭換面跟大家湊湊熱鬧：

先有茅台後有天，

海天醬油更在前，

道是頤海作妖怪，

更有農夫日神仙，

農夫山泉有點甜。

農夫山泉這次IPO說是破了2008年中鐵建（1186）的紀錄，不少朋友擔心，市場瘋狂是肯定的了，可農夫山泉倒真是中國消費品板塊的未來一大龍頭，這應該是不爭的事實，可見將來也不會改變。

中國外貿困難 內需最穩妥

像上面說的，現在中國是內需最穩妥，簡單就是美。酒、水、調味料這些是妥的，賽道也大。農夫除了飲用水，還有其他軟飲市場。2019年軟飲料市場規模接近萬億元（人民幣‧下同），中單位數增長；其中咖啡飲料、功能飲料、瓶裝水增速超10%。具體來看，包裝水市場規模2017億元，前三市場佔有率（CR3）為52%，農夫山泉居行業第一（份額20.9%），出廠收入143億元（+22%）；茶飲料市場規模787億元，CR3為75%，公司居第三（份額7.9%），出廠收入31億元（+13%）；功能飲料市場規模1119億元，CR3為44%，公司居第三（份額7.3%），出廠收入38億元（+14%)，其他還有果汁等。

農夫山泉淨利率20% 盈利能力極強

農夫山泉盈利能力極強，整體20%高淨利率，瓶裝水盈利性最強，這也與其擁有七個全國頂級水源有莫大關係。2018/19年，淨利潤分別為36.1億元和49.5億元，同比分別+6.7%和+37.2%，農夫山泉盈利能力高於平均水平。2019年農夫山泉毛利率55.4%，淨利率20.6%。農夫山泉品牌力極強，農夫山泉有點甜深入人心，它的線上線下銷售渠道也極強，擁有4280名經銷商，覆蓋237多萬個終端售點。

農夫山泉首日表現料不俗

這次農夫山泉公開發售約為1億多股，國際配售約2.8億股，基石投資者又佔了約1.2億股，基金六成認購分配為零，實際流通量不多。

農夫以約35倍2021市盈率上市，第一天表現應該可以很不錯。畢竟現在它可比的龍頭如茅台約40多倍，海天和頤海都是七八十倍，其他小點的龍頭也都是五六十倍。

內需龍頭繼續獨領風騷

這些內需龍頭們倒不是說盈利複合增長有多高？事實上也就是20%至35%，遠不如科網股，甚至還不如一些苦命的周期股，如內房。可周期是苦命孩子，你就算4倍市盈率，8厘分紅，盈利增速20%，投資者還是會冷冷的一句「房住不炒」，拜拜！內需，才是符合中國國情，政治101%正確，專業點的用詞「跑道長，雪夠厚」，符合巴菲特信徒的審美觀。所以像茅台、頤海、海天、恒順、農夫山泉這種內需龍頭是會繼續獨領風騷的。

如果有一天調整了，大家可得盯着。

(奧陸持有阿里、騰訊、美團、茅台)

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]