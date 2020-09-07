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2020年9月7日星期一
環球數據前瞻
業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
3講座公司稅後盈利逾千萬
強積金總資產首破萬億
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
飛鶴30.7億全購原生態牧業
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應
環球數據前瞻
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
蔡金強：簡單就是美
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
內房落後抗跌力強
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
謝紹榮：買債收息 收益有保證
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：投資靈感源自生活
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
技術取勝：港交所50天線有支持
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
潘迪藍：三大因素不利美元
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
李順威：見頂是看過程而非價位
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
周顯：疫情催生美國大牛市
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
張佩儀：強積金投資4禁忌
王弼：買XLE捕捉石油超級周期
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
廖偉強：樓價已經通過考驗
布少明：9月樓市料轉活
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
帝御‧金灣打造聰明空間
維港灣均呎險守2萬元
財務策劃6步驟 助輕鬆退休
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
3講座公司稅後盈利逾千萬
強積金總資產首破萬億
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上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
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累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
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環球數據前瞻
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
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蔡金強：簡單就是美
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
內房落後抗跌力強
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
謝紹榮：買債收息 收益有保證
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：投資靈感源自生活
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
技術取勝：港交所50天線有支持
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潘迪藍：三大因素不利美元
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
李順威：見頂是看過程而非價位
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何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
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摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
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何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
張佩儀：強積金投資4禁忌
王弼：買XLE捕捉石油超級周期
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
廖偉強：樓價已經通過考驗
布少明：9月樓市料轉活
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
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