李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應

年回報6厘 5年籌100萬

回到何小姐的問題，現時每月盈餘有1萬元，銀行存款也有相當於半年的應急錢，的確可以考慮加大月供的供款額。不過，正如上文所說，新增加的供款，不妨考慮月供其他國家或地區的基金或ETF，進一步分散風險。至於，如何制定月供後的計劃，以下是幾個通用的方法供參考。

方法一，清晰自己的理財目標，未來幾年是否有必須用錢的目標，比如結婚或到海外進修等，在該時間到來前的一年，分批沽出投資，收回要用的錢，機械式地離場；

方法二，設定一個投資總金額的目標，比如30萬元，即總投入30萬後可以考慮將月供累積的資金改為作配置策略，分配至債券和股票基金，及後的儲蓄則繼續月供，此做法可以助組合進一步多元化，加上已累積了一定的資產，配置策略會更有效的分散風險，應對不同的市况；

方法三，設定一個「止賺」的目標，整個月供計劃實現指定的盈利目標後就離場，離場後資金同樣是轉配置策略，繼續長線的投資部署，如方法二。以上是較通用的方法助建立客觀的機制，更合適的規劃，建議就自身情况進一步諮詢專業的理財顧問。

最後，關於未來5年要儲到100萬元的目標，現時手上已有十幾萬的資金，及後每個月可以再儲蓄約1萬元，5年後達到100萬的目標，年均投資回報只要做到約6%就可以，一般股債均配的投資策略都是可能做到的，只要何小姐保持良好的投資紀律，配合每年檢視及組合再平衡即可。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

香港財務策劃師學會副主席(發展)

[李澄幸 理財信箱]