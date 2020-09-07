經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應

【明報專訊】對於很多投資新手來說，投資入門的第一課，多數都是「月供」。月供的好處，是每月固定的時間投入固定的金額，有平均成本的機制，也可以助投資新手建立儲蓄以及了解投資市場的習慣。不過，月供也不是萬能，月供透過機械式的方法助投資者解決了何時買入的問題，但沒有解決何時賣出或停止供款，又或轉換等的問題。另外，所謂的「平均成本法」，隨着月供的期數逐漸增加，後面每月供款的金額佔總投資的比將愈來愈低，攤低成本的效應也將愈來愈薄弱，比如月供盈富（2800），每月5000元，首半年後再供5000，佔總投入的六分之一，一年後就變成是十二分之一。如果，月供的股票或基金又集中在單一市場，正如何小姐現時的做法，愈到後期，會發現分散風險的功能就愈加減弱。所以，月供對新手來說是好工具，但還是需要配合適當的個人理財規劃。

年回報6厘 5年籌100萬

回到何小姐的問題，現時每月盈餘有1萬元，銀行存款也有相當於半年的應急錢，的確可以考慮加大月供的供款額。不過，正如上文所說，新增加的供款，不妨考慮月供其他國家或地區的基金或ETF，進一步分散風險。至於，如何制定月供後的計劃，以下是幾個通用的方法供參考。

方法一，清晰自己的理財目標，未來幾年是否有必須用錢的目標，比如結婚或到海外進修等，在該時間到來前的一年，分批沽出投資，收回要用的錢，機械式地離場；

方法二，設定一個投資總金額的目標，比如30萬元，即總投入30萬後可以考慮將月供累積的資金改為作配置策略，分配至債券和股票基金，及後的儲蓄則繼續月供，此做法可以助組合進一步多元化，加上已累積了一定的資產，配置策略會更有效的分散風險，應對不同的市况；

方法三，設定一個「止賺」的目標，整個月供計劃實現指定的盈利目標後就離場，離場後資金同樣是轉配置策略，繼續長線的投資部署，如方法二。以上是較通用的方法助建立客觀的機制，更合適的規劃，建議就自身情况進一步諮詢專業的理財顧問。

最後，關於未來5年要儲到100萬元的目標，現時手上已有十幾萬的資金，及後每個月可以再儲蓄約1萬元，5年後達到100萬的目標，年均投資回報只要做到約6%就可以，一般股債均配的投資策略都是可能做到的，只要何小姐保持良好的投資紀律，配合每年檢視及組合再平衡即可。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

香港財務策劃師學會副主席(發展)

[李澄幸 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
3講座公司稅後盈利逾千萬
3講座公司稅後盈利逾千萬
強積金總資產首破萬億
強積金總資產首破萬億
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
飛鶴30.7億全購原生態牧業
飛鶴30.7億全購原生態牧業
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
蔡金強：簡單就是美
蔡金強：簡單就是美
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
內房落後抗跌力強
內房落後抗跌力強
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
謝紹榮：買債收息 收益有保證
謝紹榮：買債收息 收益有保證
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：投資靈感源自生活
陸振球：投資靈感源自生活
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
技術取勝：港交所50天線有支持
技術取勝：港交所50天線有支持
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
潘迪藍：三大因素不利美元
潘迪藍：三大因素不利美元
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
李順威：見頂是看過程而非價位
李順威：見頂是看過程而非價位
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
周顯：疫情催生美國大牛市
周顯：疫情催生美國大牛市
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
張佩儀：強積金投資4禁忌
張佩儀：強積金投資4禁忌
王弼：買XLE捕捉石油超級周期
王弼：買XLE捕捉石油超級周期
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
廖偉強：樓價已經通過考驗
廖偉強：樓價已經通過考驗
布少明：9月樓市料轉活
布少明：9月樓市料轉活
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
帝御‧金灣打造聰明空間
帝御‧金灣打造聰明空間
維港灣均呎險守2萬元
維港灣均呎險守2萬元
財務策劃6步驟 助輕鬆退休
財務策劃6步驟 助輕鬆退休