李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應

【明報專訊】對於很多投資新手來說，投資入門的第一課，多數都是「月供」。月供的好處，是每月固定的時間投入固定的金額，有平均成本的機制，也可以助投資新手建立儲蓄以及了解投資市場的習慣。不過，月供也不是萬能，月供透過機械式的方法助投資者解決了何時買入的問題，但沒有解決何時賣出或停止供款，又或轉換等的問題。另外，所謂的「平均成本法」，隨着月供的期數逐漸增加，後面每月供款的金額佔總投資的比將愈來愈低，攤低成本的效應也將愈來愈薄弱，比如月供盈富（2800），每月5000元，首半年後再供5000，佔總投入的六分之一，一年後就變成是十二分之一。如果，月供的股票或基金又集中在單一市場，正如何小姐現時的做法，愈到後期，會發現分散風險的功能就愈加減弱。所以，月供對新手來說是好工具，但還是需要配合適當的個人理財規劃。
年回報6厘 5年籌100萬
回到何小姐的問題，現時每月盈餘有1萬元，銀行存款也有相當於半年的應急錢，的確可以考慮加大月供的供款額。不過，正如上文所說，新增加的供款，不妨考慮月供其他國家或地區的基金或ETF，進一步分散風險。至於，如何制定月供後的計劃，以下是幾個通用的方法供參考。
方法一，清晰自己的理財目標，未來幾年是否有必須用錢的目標，比如結婚或到海外進修等，在該時間到來前的一年，分批沽出投資，收回要用的錢，機械式地離場；
方法二，設定一個投資總金額的目標，比如30萬元，即總投入30萬後可以考慮將月供累積的資金改為作配置策略，分配至債券和股票基金，及後的儲蓄則繼續月供，此做法可以助組合進一步多元化，加上已累積了一定的資產，配置策略會更有效的分散風險，應對不同的市况；
方法三，設定一個「止賺」的目標，整個月供計劃實現指定的盈利目標後就離場，離場後資金同樣是轉配置策略，繼續長線的投資部署，如方法二。以上是較通用的方法助建立客觀的機制，更合適的規劃，建議就自身情况進一步諮詢專業的理財顧問。
最後，關於未來5年要儲到100萬元的目標，現時手上已有十幾萬的資金，及後每個月可以再儲蓄約1萬元，5年後達到100萬的目標，年均投資回報只要做到約6%就可以，一般股債均配的投資策略都是可能做到的，只要何小姐保持良好的投資紀律，配合每年檢視及組合再平衡即可。
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