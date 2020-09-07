經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股

【明報專訊】上周美股下跌，科技股大瀉，幾乎將此前1個月的升幅全數蒸發掉。科技股出現不少很瘋狂的迹象，急劇回調讓大家稍為理性一點也是好事。見頂了嗎？筆者覺得可能性有限，而就算指數見頂，也不代表所有板塊都要下跌。本周下注旅遊復蘇板塊。

科技股確實很瘋狂，Tesla尤其誇張。全球主要車廠豐田、寶馬和大眾，3者市值加在一起也比不上一家特斯拉，彭博報道韓國散戶買進了0.89%，相當於大約300億港元的金額。拆股後進一步大升，直至最大外部股東Baillie Gifford公布已減持其持股至4.25%，集團又宣布配股集資50億美元，升勢才暫告一段落。

Tesla泡沫爆破 言之尚早

Tesla上周四急跌，周五再瀉8%便已快速倒升，投機情緒還是比較高漲。要是市場回歸理性，需要不斷衝高回落，甚至高位愈來愈低，令投資者賺快錢的心態熄滅才會發生。頂是一個點位，但頂部形成則是一個過程，Tesla肯定是泡沫，但是否已是最大則誰也說不準，見頂與否現在遠未能確認。

一般來說，泡沫爆破的前提，要麼是貨幣政策收緊、寬鬆流動性無以為繼，音樂椅遊戲結束，持貨者爭相套現離場；要麼是泡沫已大得寬鬆流動性也支撐不住。美股僅回落兩天，聯儲局主席鮑威爾便衝出來安撫市場，除非通脹大舉升溫，否則在可見將來政策也不會轉向，甚至反過來還會加碼。無上限寬鬆的基礎仍在，只要熱門股能提供市場所需，例如Tesla的付運量理想、Apple新產品熱賣，即使估值很高甚至過高，股價也不會持續大幅回落。在低息環境下，估值已變得不重要，市况就是如此，只能接受和適應。

上周買入海天味業也是順勢一試。若說Apple和Tesla是科技泡沫的代表，則海天就是內需股的代表。一隻醬油股市盈率過百倍，茅台也遠比不上，但不知何故資金就是湧向海天，大家都跟着做。上周初買入後，股價一度突破200元創歷史新高，但又快速回落至170元水平。見頂了嗎？筆者只能說再看看吧！

市場焦點都在科技股，但股市不只有科技股。科技股近期的特點是高估值、高波動性，持貨者很容易在上衝下洗的市况中迷失而損手。

小注買入春秋航空

疫苗估計快將面世，航空旅遊上周都轉強，航空股尤為強勢，酒店、OTA等也有不錯表現。本周會減持2000股盈富（2800），小注買入1000股春秋航空（601021）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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