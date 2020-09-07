BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位

儘管中美角力之際，令到市場關注香港的國際金融中心地位受到挑戰，但是BC科技行政總裁Hugh Madden接受本報訪問時指出，香港的監管架構有助維持其環球金融樞紐的地位同時，亦適合建立平台讓機構投資者參與更多虛擬資產買賣。

指港監管架構助維持樞紐地位

Hugh Madden指出，已經按法定提供所需的營運資金，並且確保資產負債表健全，及找來四大會計師行之一核數，甚至已經投購保險，但他未有透露實際投入的金額。他相信OSL的平台可於今年內在港投入運作，並提供證券型代幣買賣。虛擬資產買賣日益普遍，他相信，若能夠經過香港受規管的環境下運作及付貨，虛擬資產買賣只會更受歡迎。他稱：「因應年輕一代對數碼化資產受落，香港市場正好滿足想利用本地網絡並進行環球買賣的投資者需求」。

相信OSL平台可於今年內在港運作

Hugh Madden強調，其平台經過逾一年發展，不單有對風險管理要求高的機構投資者參與其中，亦獲高頻交易商留意。他預計香港會吸引更多機構投資者過來參與買賣虛擬資產，亦希望香港能繼續建構好的骨幹及網絡，滿足不同種類的資產使用。