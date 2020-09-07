經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數

籲由五成上調至七成 以刺激換樓鏈

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處數據顯示，今年首8個月錄得52,515宗現樓按揭，較去年同期減少22.8%，料全年僅得約7.9萬宗，按年下跌23.8%，創四年新低。

首8個月，樓花按揭錄得5058宗樓花按揭，較去年同期挫41.7%，因應發展商主力推售貨尾單位，料全年樓花按揭宗數將按年回落約4成至8000宗以下。曹德明說，雖然今年按揭貸款量錄負增長，但整體環境仍樂觀，料低息環境仍然持續。

料全年樓價升3%至5%

展望樓市未來發展，曹德明指出，雖然今年以來樓市表現波動，一二手交投放緩，惟目前仍有近1%增長，料全年樓價上調3%至5%。加上最近有不少發展商推出一手樓盤，二手樓睇樓量亦逐漸活躍，認為整體樓市仍然樂觀，預計第四季的按揭和物業成交量會上升。

此外，該行為慶祝成立20周年，即日起首100名申請按揭或私人貸款的客戶，可獲贈特別版八達通，名額各100名，合共200個名額。