阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增

新收購效應遠超「一加一等於二」

王揚斌指出，阜博於去年11月份才完成從美國特拉華州ZEFR，收購供應YouTube等平台的頻道管理產品Channel ID及版權貨幣化服務Rights ID項目，在過去數月疫情期間完成整合團隊，在無需再注資下，產生更大效益。

而因應更多人在疫情期間留家觀看網上視頻，王揚斌形容：「新收購的項目幫助集團實現的增值效應，遠超過一加一等於二」。尤其當前內容供應商透過DCT形式吸納更多收視，加上新媒體Apple TV出現，會比過往更要管好內容相關知識產權（IP），轉化成時段去變現的需求亦見增加，甚至要尋求方案將同一內容變現更多價值。

保障版權及變現方案需求增

以阜博新收購並適用於YouTube、面書、Instatgram等平台的Channel ID及Rights ID為例，王揚斌稱，以YouTube的收視按年有近三成增長下，對保障版權及變現方案的需求自然「水漲船高」。尤其按月用量收費的認購型SaaS（軟件即服務），更可因應YouTube的收看升勢而跟升。

不過，王揚斌認為，按每筆計費的交易型SaaS業務，長遠會持續增長。該集團現時透過提高現有150人的團隊之營運效率，去幫助業務增長，但同時亦有物色尖端技術的併購機會。