雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場

主席鄭穩偉：網銷毛利率高達70%

由於毛利較高的網銷業務收入貢獻增加，以及成本下降等原因，雋思集團中期純利按年大升86.79%至3924.9萬元。集團主席及行政總裁鄭穩偉透露，網銷的毛利率高達70%，比傳統OEM銷售的逾20%毛利率高。

鄭穩偉指，公司早在10年前已因應生產技術數碼化而開始部署網購，每年都有8%至10%的增長，只是今年上半年因為疫情令增速加快。雋思集團現時按旗下產品分類而設有五大網站，最大特色是用戶可預先按個人要求設計產品，並預覽產品原型才決定是否落單。此外，公司也歡迎設計師將自己設計好的產品以「掛單」形式放在網站讓客戶選擇，價格由設計師自行決定，公司只收取生產製作費用，而且生產1件或生產1000件都可以。

擬將物流及運費資訊加進網站

鄭穩偉表示，下一步會對網銷業務進行三樣工作，首先正研究將旗下另一款產品獨立設網站專賣。此外，正準備把網站增設西班牙語、法語等多國語言版本去擴大市場。第三個是希望將物流選項及運費資訊都加進網站，避免客戶花時間做完所有訂購程序，最後才因為運費問題而放棄。