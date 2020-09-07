疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源

不過，期內純利卻按年增17%至460萬元，毛利率亦由去年同期的62.2%升至65.8%。除了因為期內擁有獨家分銷權的護膚產品，以及毛利率較高的自家品牌「POME」產品銷售額上升；而且公司的網店銷售收入按年增2.2倍至288.4萬元。

網店成第11間分店

袁彌明指，過去網購只視作門店的輔助工具，但看到疫情期間網購的增長驚人，營業額與10間門店比較已是分庭抗禮，「所以我現在會說公司有11間店，第11間是網店」，而隨着經濟大環境改變，公司亦改變策略，加強資源於發展網購。說到公司長遠發展，袁彌明直言當前形勢不由得想太長遠，目前而言短期內是透過引進優質產品及提供大量優惠去留客吸客，保證客人數量。

除了因為限聚令等因素刺激網店銷售，袁彌明亦指出，網店沒有租金成本，毛利自然較高。事實上，疫情下零售業面對的一大困難便是舖租，袁彌明表示，旗下10間門店，雖有部分獲業主減租，但亦有業主不願共渡時艱，因此有兩間門店將會遷往同區其他商場，因為新舖租金足足低40%。

堅持不減人手 冀政策鼓勵業主減租

據公布，彌明生活百貨獲得40萬元政府的保就業資助，袁彌明指這措施確實對業界有幫助，公司亦堅持不減人手，雖然門店客流減少，但透過將員工調去處理網店訂單、包裝等等，順利做到不用裁員。但袁彌明認為，如果政府可以在租金層面上施以援手，例如透過減稅鼓勵業主減租，會對很多行業有幫助。

[是去是留系列之三]