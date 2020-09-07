經濟
是去是留系列之三

「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險

【明報專訊】「香港幾好都有，點捨得走？」是上世紀八十年代一句經典廣告語，幾十年後，同一句子再觸動無數港人心頭。彌明生活百貨（8473）創辦人兼主席袁彌明（Erica）亦有此感慨，雖然她未雨綢繆將部分資產轉為美元並且放在離岸戶口，但談到移民，袁彌明直言：「點捨得離開」。

明報記者 陳子凌

袁彌明持有BNO資格，丈夫林雨陽則是加拿大籍港人，要走亦不難，然而袁彌明並不掩飾對香港的感情：「是有想法，亦要有這個準備。但我不想離開香港這樣一個好地方，家人朋友又在香港，生活和做生意都方便」。

袁彌明亦明言，除非打仗，否則亦希望「留守到最後一刻」，而且生意在香港，「總有些人沒辦法離開（香港），我可以為他們服務」。會否擔心政治立場影響到公司？袁彌明說，自己立場一貫未變，顧客和股東都很清楚，再者如果做零售都會因為政治立場「畀人搞」，或上市公司要因此被停牌，「那香港便不會再是做生意的好地方，亦不會是金融中心」。

若生意因政治「畀人搞」 香港不再是金融中心

精於理財的她已在早前將部分港元資產轉為美元並放在離岸戶口，目前香港資產只有適量的流動資金用來出糧和供樓。「依家咁時勢，兩年後都唔知仲有冇港幣，都唔知要唔要賣咗層樓，原本諗住買『磚頭』陪我過世嘛」，袁彌明道，「但香港人確實要思考這個問題，因為我們可能會像猶太人一樣，沒了家園，四散於世界不同角落」。

雖然未知是否要賣樓，但袁彌明肯定地表示一定要買金，「10年一遇的機會，QE（量寬）就要買金，巴菲特都掃金礦股」，除了買金和金礦股，她亦透露有買與黃金有關的衍生品，如ETF、期金；至於股票雖然已較少涉獵，卻十分緊貼市况，「有買台積電，因為晶片技術獨領風騷；蘋果和Tesla就不敢買了，兩間在中國都有業務，有政治風險呀」。

指蘋果Tesla涉足中國 有政治風險

無論是理財或投資，袁彌明的觀點很自然地都考慮到環球政局，這跟她與政治的距離如此地近不無關係。事實上，眾所周知她的家人都在政治圈中，而且立場各異。袁彌明直言，自己會與理念相近的父親袁弓夷較親近，雖然與兄長袁彌昌各有政見，但也不會爭辯。

袁彌明曾是人民力量主席，在政治運動中走在前線，眼見當今局勢，有否想過重新披甲，袁彌明卻斬釘截鐵：「不會啦，現在新人輩出」。不過論及近日情勢，說到激動處亦難掩飾心中火，例如不明白泛民「為甚麼要留在一個不是民意授權的議會」。

袁彌明也指，繼續從商亦可以為香港出一分力。例如她在彌明生活百貨facebook專頁開直播節目「閨物」，取「閨中蜜友，分享好物」之意，除了與網友話家常及分享美容心得，袁彌明亦會在節目中幫志同道合的小店推銷產品，與同路人一起對抗疫境。

[是去是留系列之三]

相關字詞﹕閨物 移民 美元資產 香港幾好都有，點捨得走 袁彌明

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