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曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟

【明報專訊】大學教授曾淵滄上周五和《明報》合辦「擁抱新經濟的戰略」投資Webinar，集中討論有什麼新經濟股值得大家投資，而在研討會開始前接受訪問談及他對新經濟的看法。曾教授承認香港沒有什麼新經濟搞得出名堂，但其故鄉新加坡卻在新經濟發展卓有成效，主要是香港政府思維以自由經濟之名，極少參與新經濟的發展，又主張平衡現有利益團體，更不願主動更改現有法例配合發展。

舉例說，UBER共用汽車公司可說是新經濟先驅之一，不少香港人也樂於使用，現在香港約有1.4萬名車主屬UBER的合作伴伙，但最近法庭卻終極判決一批UBER司機敗訴，若往後警方嚴格執行打壓和起訴UBER司機，便等於在香港失業率因疫情等原因已高於6%（圖）的情况下，製造新的失業問題，香港也成為國際大都市中獨欠UBER的一個城巿。

曾淵滄表示，「就算是馬雲成功開拓的AliPay支付系統，當初在內地推出時，政府是先觀察這個新經濟項目的成效，讓其幹下去，成功後再給予銀行牌照讓其開展AliPay。若是在香港率先推出AliPay，馬雲可能已一早被捉了去坐牢。」

港將成唯一缺UBER大都會

在香港，UBER現時猶如只可不合法地營運，但在視為香港競爭對手的新加坡，人們卻可合法經營已和UBER融合一起的GRAB，卻不見任何阻力。曾教授指出，在新加坡的士牌只要申請便可，不再給政府超高昂的牌費，因而沒有來自持有大量的士牌的團體反對和阻力，相反，香港的士牌主當初是除了花了數十萬元向政府買牌，之後牌價炒高至數百萬元，UBER在香港落地，自然阻力重重。另外，香港人在非政治議題上的民意一般難以凝聚共識，不能推郁政府。

港府官僚思維 不做不錯

「香港政府既不想得罪既得利業者，更有不做不錯的官僚思維，不敢修訂法律去推動新經濟，且其施政視野每每局限在『任期』內，不及內地或新加坡政府有長遠的視野，這都不利香港推動新經濟，比方說，香港冬天的流感疫苖都是來自新加坡，當地的生物科技做得有聲有色，都是靠當初新加坡的政府來推動和支持。……其實鄧小平當初也是參考了新加坡的發展模式，政府固然主動參與各行各業，但也讓民企與之競爭，才有了數十年不斷創新和改革開放得出的成效。」

股神啟發 開始投資新經濟股

相對來說，香港在推動創新一旦遇到現有法律便不敢硬闖，又如Bitcoin（比特幣）的出現，香港政府視之如洪水猛獸，新加坡政府卻並不拒抗，更主力研究相應的BlockChain（區塊鏈）技術，而中國更可能作為先行者推出虛擬人民幣。民間現有意見認為香港政府應加重推動新經濟如UBER等與不同持份者溝通角色，又看看可否成事。

泡沫爆破 清走劣質公司

對投資新經濟股，曾淵滄教授指他自己也是相對保守，曾受股神巴菲特的影響而不敢投資普遍不認識的新經濟股，錯過了不少機會，直至4年前股神開始大手買入手機股Apple的股票，因為巴菲特指人類日常生活已離不開智能手機，受他的啟發也開始留意新經濟股，最終以約100元水平大手買入騰訊控股（0700）。

「投資新經濟股最重要的一點是要看得遠，比如騰訊10多年前也曾跌穿招股價，但之後升了數百倍，只是懂得進進出出的短炒，又豈能獲取巨利？我投資新經濟股的其中一個秘訣，乃是如100元買了騰訊，當它升至400元便賣掉了四分之一，餘貨便變成零成本，可以放紙鷂，又如我數月前以100元買入美團（3690），之後一度跌穿80元，只要好股票便不用理它，美團現已升至250元之上。」

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