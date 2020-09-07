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生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股

【明報專訊】由於監管條例限制，寧君不能談及個別股票，故她轉為分享對內地生物科技、醫療器械、物業管理及教育市場看法；上述四大板塊近年均孕育不少倍升股，《Money Monday》相信，讀者參考寧君的行業觀點再作選股部署亦有裨益。

生物科技龍頭具綜合競爭優勢

寧君指出，內地生物醫藥公司具備很好的「賽道」，因為有很多臨牀需求還沒有得到滿足，而這行業現正蓬勃發展，很多公司已經過了「從0到1」的階段；目前她比較看好在研發、臨牀、銷售等各個方面都有競爭優勢的龍頭公司。至於「帶量採購」政策帶來的挑戰，寧君認為，雖然該國策也為創新藥帶來壓力，但醫保支付有價值支付的原則，真正具備巨大臨牀價值、競爭格局好的產品價格也不會太低。

醫療器械行業迅速國產化

「Fullgoal中國中小盤成長基金」曾經投資專門從事骨科的醫療器械股賺得理想回報。寧君指出，內地骨科器材可以分為創傷、脊柱和關節三類，其中創傷和脊柱現已主要由國產廠家主導，而只有關節此細分市場國產品牌的市佔率低於30%；而最近幾年國產關節器材的技術進步很快，正像過去的創傷和脊柱市場一樣發生國產替代。

另外，寧君表示，雖然帶量採購政策也為醫療器械行業帶來壓力，但是龍頭公司「以價換量」，市佔率提升的確定性很高。

物業管理國企盈利質量高

寧君指出，內地物業管理是一個典型增長確定的優質成長行業，當中，小型民企業績增速更快，個別增長更達數十個巴仙。她認為，雖然國企物管股增速稍慢一些，也是不錯的成長股，而且盈利質量很高，「增長的雪坡足夠長」。

教育行業線上線下蓬勃發展

寧君認為，內地線上(互聯網)教育屬蓬勃發展的行業，近月滲透率亦明顯提升，而線上教育相比線下(實體學校)教育又有較高的集中度，所以在這個行業中，大概率會出現大的公司；此外，有些公司的管理層很有進取心，對員工的激勵比較好，這些公司是比較好的投資標的。雖然內地實體學校的增速比線上教育相對慢一些，但寧君指出，其優勢是商業模式已經很穩定，可複製性很強，故中長線仍然很有投資價值。

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