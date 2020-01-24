首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技

明報記者 葉創成

由寧君管理的「Fullgoal中國中小盤成長基金A類別/美元」今年首8個月回報近77%，在晨星亞洲統計的250隻「中國股票基金」中排名第一，她上周四在上海接受記者電話訪問，分析該基金的投資之道、今年表現突出的原因，以及對股市今年餘下時間的看法，值得重視。

寧君表示，「Fullgoal中國中小盤成長基金」今年表現理想，主要原因是重視選股，同時也與內地經濟走出疫情及貨幣政策趨向寬鬆等大環境有關，「首先是中國真的有一些真正很優秀的上市公司，然後是整個經濟的背景，第三是流動性寬鬆的情况下，股價就有一個很大的提升，當然我們也重視選股，很重視組合的資產質量」。

基金靠選股致勝 重視競爭壁壘

「Fullgoal中國中小盤成長基金」可投資港股、內地A股或美國上市的中概股，不受地域限制，寧君表示，希望從中挑選能夠持續長大的優質公司，「我們的具體工作是在不同行業識別什麼樣的公司能持續長大。在選股上，我們很重視公司的競爭壁壘，也就是一個公司的核心競爭力和保持利潤率的能力，也很重視企業的成長空間和自由現金流。一個企業成功的本質往往是相似的，但是在不同行業的體現有所差別——商業模式可以建立護城河、誠信進取的價值觀、比較好的激勵、大股東重視小股東利益，這些都是共同的成功因素」。

根據「Fullgoal中國中小盤成長基金」的7月報告，首兩大持股是分別於6月底及7月初始上市的海吉亞醫療（6078）及思摩爾國際（6969），該兩股掛牌至今股價均較招股價升逾1.5倍，可見寧君靈活調動組合捕捉到爆升股。

她表示，該基金的投資組合換手率相對來說屬中等，視乎市况而定，「今年市場熱點非常多，板塊輪動上漲，在這種情况下適當增加換手率會對業績有好處」。

已反映樂觀預期 往後看經濟流動性

投資最重要是向前望，寧君對今年餘下時間股市有何看法呢？她指出，既然上半年內地經濟走出疫情及流動性寬鬆推動股市上漲，接下來便要繼續留意經濟表現，並且要非常關注流動性收緊的風險，「始終估值還是核心的指標，市場已漲了那麼多，其實大家比較樂觀的預期都已經反映在股價裏面，所以往後看的話，要看經濟的恢復能否超預期，而且流動性有否邊際的變化，都是很重要的」。

事實上，中國10年期國債孳息率上周五收報3.128厘，已經較4月24日低位2.467厘回升不少，並且屬今年1月初以來高位（圖1），寧君分析，雖然該長債孳息率也反映流動性變化，但它更重要是反映市場對經濟及通脹的預期，現時相關預期正在轉強，該孳息率上升屬正常，「目前國內多個指標均顯示經濟向好，故長債孳息率上升反映大家對未來經濟有信心，以及對通脹的預期」。她續說，觀望內地流動性的變化，也要留意銀行同業拆借利率（圖2），以及央行官員的言論，綜合分析才可以得出較佳結論。

長揸優質股勝現金 趁股價調整低吸

外圍流動性方面，寧君指出，美國廣義貨幣供應（M2）在5月、6月及7月均按年增長超過20%，反映期內流動性充裕；她亦補充，如果要觀察短期流動性的變化，當地隔夜銀行同業拆息利率屬更及時的指標（編按：聯儲局於3月宣布無限量寬（QE）以來，該利率便迅速回落，並且一直維持於低位）。

總結是次訪問時，寧君強調，由於要準確擇時（Market timing）低買高賣屬非常困難，因此旗下基金更重視選股，而她相信，只要選中有質量的股票，可以抵禦市場波動，「我覺得要是股票足夠優質的話，股價下跌其實就是提供買入的機會，因為這是短暫的下跌，不是永久的損失，之後還是會漲回來的；我覺得優質的股權肯定比現金是更好的資產，雖然短期波動可能會大一點，但是它的價值長期還是會往上走」。她續說，內地消費、醫藥、新能源、科技和互聯網都是長期非常有機會的行業，值得長期關注。

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