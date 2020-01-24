首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技

【明報專訊】甫踏入傳統波動的9月，恒指上周下跌726點或2.86%，今期封面故事專訪富國資產管理基金經理寧君分析最新形勢和訪問曾淵滄教授對新經濟的意見。寧君管理的「Fullgoal中國中小盤成長基金A類別/美元」今年首8個月回報近77%、屬期內表現最佳中國股票基金，她指自己主要靠選股致勝，亦得益於內地經濟在疫情後向好及流動性充裕的大環境，她認為今年餘下時間要非常關注流動性收緊的風險，並看好消費、醫藥、新能源、科技和互聯網行業中長期的投資機會。曾淵滄則指香港政府對推動新經濟不力，新經濟成長不及新加坡。
明報記者 葉創成
由寧君管理的「Fullgoal中國中小盤成長基金A類別/美元」今年首8個月回報近77%，在晨星亞洲統計的250隻「中國股票基金」中排名第一，她上周四在上海接受記者電話訪問，分析該基金的投資之道、今年表現突出的原因，以及對股市今年餘下時間的看法，值得重視。
寧君表示，「Fullgoal中國中小盤成長基金」今年表現理想，主要原因是重視選股，同時也與內地經濟走出疫情及貨幣政策趨向寬鬆等大環境有關，「首先是中國真的有一些真正很優秀的上市公司，然後是整個經濟的背景，第三是流動性寬鬆的情况下，股價就有一個很大的提升，當然我們也重視選股，很重視組合的資產質量」。
基金靠選股致勝 重視競爭壁壘
「Fullgoal中國中小盤成長基金」可投資港股、內地A股或美國上市的中概股，不受地域限制，寧君表示，希望從中挑選能夠持續長大的優質公司，「我們的具體工作是在不同行業識別什麼樣的公司能持續長大。在選股上，我們很重視公司的競爭壁壘，也就是一個公司的核心競爭力和保持利潤率的能力，也很重視企業的成長空間和自由現金流。一個企業成功的本質往往是相似的，但是在不同行業的體現有所差別——商業模式可以建立護城河、誠信進取的價值觀、比較好的激勵、大股東重視小股東利益，這些都是共同的成功因素」。
根據「Fullgoal中國中小盤成長基金」的7月報告，首兩大持股是分別於6月底及7月初始上市的海吉亞醫療（6078）及思摩爾國際（6969），該兩股掛牌至今股價均較招股價升逾1.5倍，可見寧君靈活調動組合捕捉到爆升股。
她表示，該基金的投資組合換手率相對來說屬中等，視乎市况而定，「今年市場熱點非常多，板塊輪動上漲，在這種情况下適當增加換手率會對業績有好處」。
已反映樂觀預期 往後看經濟流動性
投資最重要是向前望，寧君對今年餘下時間股市有何看法呢？她指出，既然上半年內地經濟走出疫情及流動性寬鬆推動股市上漲，接下來便要繼續留意經濟表現，並且要非常關注流動性收緊的風險，「始終估值還是核心的指標，市場已漲了那麼多，其實大家比較樂觀的預期都已經反映在股價裏面，所以往後看的話，要看經濟的恢復能否超預期，而且流動性有否邊際的變化，都是很重要的」。
事實上，中國10年期國債孳息率上周五收報3.128厘，已經較4月24日低位2.467厘回升不少，並且屬今年1月初以來高位（圖1），寧君分析，雖然該長債孳息率也反映流動性變化，但它更重要是反映市場對經濟及通脹的預期，現時相關預期正在轉強，該孳息率上升屬正常，「目前國內多個指標均顯示經濟向好，故長債孳息率上升反映大家對未來經濟有信心，以及對通脹的預期」。她續說，觀望內地流動性的變化，也要留意銀行同業拆借利率（圖2），以及央行官員的言論，綜合分析才可以得出較佳結論。
長揸優質股勝現金 趁股價調整低吸
外圍流動性方面，寧君指出，美國廣義貨幣供應（M2）在5月、6月及7月均按年增長超過20%，反映期內流動性充裕；她亦補充，如果要觀察短期流動性的變化，當地隔夜銀行同業拆息利率屬更及時的指標（編按：聯儲局於3月宣布無限量寬（QE）以來，該利率便迅速回落，並且一直維持於低位）。
總結是次訪問時，寧君強調，由於要準確擇時（Market timing）低買高賣屬非常困難，因此旗下基金更重視選股，而她相信，只要選中有質量的股票，可以抵禦市場波動，「我覺得要是股票足夠優質的話，股價下跌其實就是提供買入的機會，因為這是短暫的下跌，不是永久的損失，之後還是會漲回來的；我覺得優質的股權肯定比現金是更好的資產，雖然短期波動可能會大一點，但是它的價值長期還是會往上走」。她續說，內地消費、醫藥、新能源、科技和互聯網都是長期非常有機會的行業，值得長期關注。
[封面故事]
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