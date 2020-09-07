飛鶴30.7億全購原生態牧業

溢價1.6% 無意私有化

飛鶴上周五收市報16.48元，升3.8%；原生態牧業停牌前報0.62元，今起恢復買賣。飛鶴指出，以畜群規模計，原生態牧業是中國最大的乳牛畜牧公司及原奶生產商，集團自2010年向原生態牧業採購鮮奶，是飛鶴的主要鮮奶供應商之一，要約可確保獲得穩定鮮奶供應，滿足消費者對嬰幼兒配方奶粉產品不斷增長的需求。

原生態牧業指出，其牧業及品質管理的專長，有助飛鶴提高向較小型奶農購買原奶的品質控制水平，進一步提升飛鶴的經營能力。

根據公告，飛鶴無意在要約結束後私有化原生態牧業，因此集團會採取適當措施，確保股份在要約結束後維持充足公眾持股量。完成要約後，飛鶴會詳細檢討其業務營運及財務狀况，再制定可持續業務計劃或策略。

原生態牧業於中國黑龍江省及吉林省分別擁有6個及1個乳牛農場，去年全年稅後利潤為2.23億元人民幣，至今年6月底止，淨資產為44.4億元人民幣。公司主席及單一第一大股東趙洪亮持有28.17%股權，其他股東佔71.68%。