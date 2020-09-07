經濟

中證監：A股「牛短熊長」正在消失

【明報專訊】內媒報道，中證監副主席方星海昨日於內地出席《2020中國國際金融年度論壇》時表示，開放資本市場為中國帶來正面影響良多，內地市場一向債券融資佔比較高，引入外資，可顯著提高股權融資比重，令「價值投資」理念在市場更加鞏固、投資行為更理性，長期困擾A股的所謂「牛短熊長」正在消失。方星海同時提及，開放資本對初創企業亦重要，尤其在企業創新階段，需要更多能吸收風險的股權投資來支持。

境外投資者持股比例4.69%

他指出，截至今年9月3日，境外投資者通過滬深港通持有中國股市的股票市值達2.01萬億元人民幣，佔A股流通市值比重3.28%。加上QFII（合格境外機構投資者）及RQFII（人民幣合格境外機構投資者）持股，所有外資持有中國流通股市值比重為4.69%。

方星海又表示，中證監將加快推進資本市場的對外開放，完善對外開放的商品體系。措施包括擴大滬、深股通投資范圍，拓寬ETF互聯互通，便利境外機構投資者配置股票ETF及人幣債券資產，以及加大商品期貨市場開放力度，擴大特定品種範圍。

續寬外資持股限制 研ETF互通

他表示，中國亦將繼續推進其他開放措施，包括放寬證券、基金、期貨行業的外資持股限制政策，鼓勵境外機構來中國發展，幫助內地機構「走出去」。另一方面，早前美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）與中證監就審計中企底稿有多次交流，惟進展未有突破。方星海昨日表示，將強化跨境上市公司的審計監管合作，加強與境外資本市場監管機構的溝通及協調，嚴厲打擊財務造假行為，共同維護各國投資者合法權益。

相關字詞﹕中證監 港股通 ETF通 外資 對外開放 A股 方星海

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