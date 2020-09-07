經濟

強積金總資產首破萬億

【明報專訊】積金局主席黃友嘉昨日於網誌提到，強積金總資產突破一萬億元，反映制度十分穩健，經得起市况波動，提醒市民強積金是一項長線投資，毋須過分擔心市場的短期波動，時間愈長，強積金供款愈多，複息效應亦更強。

逾百萬元帳戶6.29萬個 按年增四成

他指出，雖然強積金制度總資產由2019年底的逾9600億元跌至今年3月底8678億元，但至7月底已回升並突破一萬億元。這是強積金推出20年來，總資產首次突破萬億元；自2008年底至今，已增加近4倍。黃友嘉又指，截至2019年12月，100萬元以上強積金帳戶達62,900個，按年增加近四成，可見只要市民好好管理自己的強積金，長遠可累積到一筆儲備，作為退休的基本保障。

他指出，近年積金局以「三部曲」的方式，持續研發更多便利市民管理強積金的工具，包括去年4月先推出第一部曲，透過一站式「強積金基金平台」，並把基金管理費以「一拆三」的形式顯示，成員可「貨比三家」。積金局曾研究，基金管理費高未必一定有較佳回報。如果兩個投資目標相若的基金，其中一個的管理費較低，該基金理應可讓打工仔獲得較佳回報。

自「強積金基金平台」推出後，超過40個基金、涉及10個強積金計劃已下調收費，更有強積金計劃旗下的10個基金下調投資管理費達20點子。

積金局三部曲 助市民管理帳戶

第二，積金局早於去年底要求各受託人，每年需在向計劃成員發出的周年權益報表中加插圖表，令強積金帳戶的資訊更清晰易明。受託人已陸續採納這個統一模式，預計今年底將擴展至所有強積金計劃。

至於第三部曲，就是協助計劃成員評估強積金基金的風險。積金局要求受託人在基金便覽及網站中增設風險級別。風險級別會根據劃一的風險標記級別，以1至7反映強積金基金的風險水平，數字愈高，風險愈大。現時部分受託人已把旗下強積金基金的風險級別上載至「強積金基金平台」，其餘亦將於今年底前上載至平台。

相關字詞﹕黃友嘉 強積金基金平台 積金局 強積金

上 / 下一篇新聞

業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
3講座公司稅後盈利逾千萬
3講座公司稅後盈利逾千萬
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
飛鶴30.7億全購原生態牧業
飛鶴30.7億全購原生態牧業
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應
李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
蔡金強：簡單就是美
蔡金強：簡單就是美
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
內房落後抗跌力強
內房落後抗跌力強
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
謝紹榮：買債收息 收益有保證
謝紹榮：買債收息 收益有保證
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：投資靈感源自生活
陸振球：投資靈感源自生活
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
技術取勝：港交所50天線有支持
技術取勝：港交所50天線有支持
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
潘迪藍：三大因素不利美元
潘迪藍：三大因素不利美元
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
李順威：見頂是看過程而非價位
李順威：見頂是看過程而非價位
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
周顯：疫情催生美國大牛市
周顯：疫情催生美國大牛市
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
張佩儀：強積金投資4禁忌
張佩儀：強積金投資4禁忌
王弼：買XLE捕捉石油超級周期
王弼：買XLE捕捉石油超級周期
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
廖偉強：樓價已經通過考驗
廖偉強：樓價已經通過考驗
布少明：9月樓市料轉活
布少明：9月樓市料轉活
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
帝御‧金灣打造聰明空間
帝御‧金灣打造聰明空間
維港灣均呎險守2萬元
維港灣均呎險守2萬元
財務策劃6步驟 助輕鬆退休
財務策劃6步驟 助輕鬆退休