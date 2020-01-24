經濟

業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆

【明報專訊】匯豐小股東權益大聯盟發起人之一的「Ken sir」呂宇健，不但藉「中小型業主會」組成炒股炒樓團，近期更疑將股票、劏房等講座業務借殼GEM板細價股樂亞（8195）上市。翻查資料，樂亞分別在去年10月、今年5月及8月，三度向多名呂宇健相關人士收購財商及證券投資講座、英國物業投資講座等，涉及資金及股份總值至少逾8800萬元。

明報記者 方楚茵

呂宇健回覆本報查詢時表示，由於交易涉及上市公司，暫時不便回覆。而據樂亞去年至今的通告，業主會班底已陸續進駐董事局，包括去年委任袁裕深任執董，並在今年7月再向他授出1000萬股購股權；至於今年8月加入董事局、呂宇健拍檔「JK sir」陳立展（原名陳亭翰），今年7月開始不斷增持樂亞股份，目前持股逾一成，僅少於持股25.18%的大股東黃君武。

此外，有份出售講座業務予樂亞的其中一人潘志明，據公告指他透過獲取股份取得公司逾16%股權，但從未申報。

連購3公司 業主會創辦人變執董

本身為純羊絨服裝製造及銷售商的樂亞在2014年上市，至2016年一度陷入股東糾紛，最終由「乳豬大王」黃君武入主。公司近年業務再度大變身，2019年3月委任了當時年僅31歲、曾任婚禮司儀的汪紫榆為執董後，同年開始多宗與業主會相關交易。

先是去年10月，樂亞以1540萬元現金向袁裕深收購境外註冊的財商及投資經驗分享講座業務公司Prestige Concord Limited的三成權益，Prestige Concord持有的元亨創業（前稱寶庭集團），股東分別是呂宇健及袁裕深。而在今年8月14日，樂亞公布擬進一步收購Prestige Concord餘下的七成權益。

至今年5月，樂亞再以發行新股方式，向潘志明收購離岸公司Bewisekid Holding Limited，公告稱，該公司主要業務為在港提供英國物業投資經驗分享講座；以總代價3325萬元計，潘志明因該宗交易取得約16.1% 已發行股份，惟至今從未正式申報。

潘志明賣公司換逾16%股份 至今未申報

最新一宗交易則於今年8月17日公布，樂亞以4000萬元向林逸男收購晉鼎豐創業（前稱為寶庭企業），該公司原由呂宇健持有。翻查資料，該公司的地址與同樣從事投資講座業務的「自由才富商學院」一樣。

綜合3宗交易，包括多名業主會相關人士均頻繁出現，袁裕深固然為業主會核心人物之一，至於今年兩宗交易賣方潘志明及林逸男，雖然無明顯關連，但旗下公司的前任或現任股東，都不同程度地與業主會相關，其中晉鼎豐原由呂宇健擁有，至被樂亞收購前，呂宇健才辭職，並委任林逸男為董事。

相關字詞﹕股票講座 樂亞 呂宇健 中小型業主會 業主會

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