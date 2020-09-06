服務貿易規模偏小成內地軟肋

為何是服務貿易？

內地如今疫情已得到有效控制，本土新增確診病例數連續多日為零；經濟也在加快復蘇，7月工業企業利潤、出口等多個經濟指標增速都創下疫情爆發以來新高。此時在線下舉辦大規模展會，無疑有向全球展示中國疫情防控和經濟發展成績之意。

服務貿易成世界經濟增長引擎

至於為何選擇服貿會，亦是官方深思熟慮的結果。

服務貿易現已成全球貿易新「必爭之地」和世界經濟增長的重要引擎。《2019世界貿易報告》稱，服務貿易已成為全球貿易最具活力的組成部分，在全球經濟中發揮着愈來愈重要的作用。 內地服務貿易近年來發展提速，2019年服務進出口規模已居全球第二。今年以來雖面臨疫情衝擊，服務貿易逆差卻不增反降，反映服務貿易競爭力的知識密集型服務貿易佔比也在提高。

據官方數據，今年1至7月中國服務貿易逆差減少到去年同期的一半。如果剔除旅行服務，內地服務進出口現已恢復增長。

不過，內地服務貿易仍有軟肋。例如，規模依然偏小、比重偏低，對技術和知識要求更高的金融等生產服務業仍然較弱等。此次服貿會舉行各類展覽展示、專業論壇、推介洽談活動，為促進服務進出口搭建國際交易平台，有助於企業獲取合同和訂單，提振內地服務進出口，起到穩定貿易作用。從中長期來看，這也是順應全球貿易發展趨勢，打造內地貿易新優勢所必需。

另外，在當前保護主義升溫，針對內地的貨物貿易壁壘增多之際，從服務貿易入手也可創造更多合作機遇，幫內地打開對外經貿合作新局面。

宣示擴大開放決心 為全球化「站台」

內地舉辦服貿會更深一層的意圖，在於向世界展示繼續擴大開放的決心。時下經濟全球化已在疫情衝擊下幾近停滯，甚至某種程度上被區域合作取代。內地此時舉辦服貿會，招攬全球企業到中國市場尋覓商機，並於展會期間發布一批對外開放的新政策、新措施，一方面是在以實際行動給投資者吃「定心丸」，欲以此提高新形勢下的吸引力和競爭力，另一方面也是為全球化「站台」。

如商務部副部長王炳南所言，舉辦服貿會將彰顯中國堅定不移的推進對外開放的信心決心，釋放堅持經濟全球化、加強國際經貿合作的積極信號。

[馮其十 神州新形勢]