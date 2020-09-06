美鄉村網絡商料花逾百億 替換華為中興設備

FCC要求農村營運商在美國網絡中移除及替換華為及中興的設備，涉及交換機及路由器等。目前，FCC確認有50多家規模較小的電訊網絡供應商，正使用中興或華為的設備或服務，當中大部分屬小型電訊公司，少數規模較大的公司包括CenturyLink及Verizon。

Verizon稱僅少數語音裝置用華為

FCC主席帕伊（Ajit Pai）表示，透過識別美方網絡不安全的設備及服務，現可確保這些網絡使用可信的基礎設施。

FCC又指出，國會現已授權資金補貼，FCC認為這些農村營運商有資格獲得16.2億美元的補貼，帕伊則敦促國會批准適當的補貼金額，以協助營運商替換具國安威脅的設備及服務，保護美國的網絡安全。

Verizon表示，公司網絡系統未使用華為或中興的設備，但部分客戶用來撥打語音電話的少量VoiceLink裝置是由華為製造，並預計今年將淘汰所有VoiceLink裝置。另CenturyLink指出，將持續配合聯邦政策，積極替換設備。

FCC在6月將華為及中興視為國安威脅，並禁止美企動用83億美元的政府資金向這些中資企業購買設備。