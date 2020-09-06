軟銀設投資基金 百億押注美科企

《華爾街日報》報道，軟銀購入的40億美元科技股，包括亞馬遜、微軟、Netflix和Tesla的股份。另外，軟銀購入約40億美元的相關持股，以及其他股票的認購期權。因為認購期權可以小量的期權金，獲得正股上升的收益，知情人士指出，就軟銀約40億美元的期權，已相當於投資500億美元的倉位。路透社更指出，軟銀至今已投入100億美元投資股票，而購入衍生工具的資金更超過此金額。

此外，軟銀在股票上升後向市場出售行使價比市價高的認購期權，藉以鎖定利潤。有交易商指大型科技股有大量的認購期權交易，為市場帶動異常的波動。期權交易商為對冲相關風險，會在市場上購入相關股票和其他衍生工具，當股市上升時會進一步引發股市的升勢，相反在市場下跌時，對冲活動也會加劇跌幅。

軟銀在3月錄得成立38年來最嚴重虧損後，集團在4至6月的季度重新獲得盈利約921億港元，孫正義當時還表示，已投入5.55億美元成立投資上市科技公司股票的新基金，由孫正義個人持有33%，他更承諾一旦基金在12年至14年的存續期限完結後出現虧損，會由個人彌補虧損，甚有破釜沉舟之味。

分析：新基金做法如同入賭場

軟銀旗下專門投資初創的願景基金近年表現乏善可陳，多項投資項目失利（見表），影響到願景基金2號的募資也不成功。早在今年2月著名對冲基金公司Elliott便入股軟銀兼私下接觸孫正義，就提升股東價值、強化願景基金的投資策略，以及回購股份等可行性方案與對方討論。

不過，CNBC引述Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar認為，軟銀新基金的做法如同進入賭場，軟銀應該是長遠的投資公司，若通過期權增加短期投資收益，則會變成對冲對金。