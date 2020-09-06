多國徵新稅 科企加價轉嫁成本

英國引2%稅 Google廣告費加2%

過去一個月，蘋果、Google和亞馬遜都宣布針對英國企業客戶調整價格，以抵消英國政府引入的2%數碼服務稅的影響。全球銷售額超過5億鎊（約52億港元），其中2500萬鎊 （約2.6億港元）收入來自英國的海外科技巨頭，成為了英國數碼稅的徵稅對象。蘋果表示，在英國的每宗收入，蘋果除先扣起以往的20%增值稅外，再扣起2%的數碼稅，剩下的部分再由蘋果與開發商分享。Google亦將英國的Google Ads和YouTube廣告費提高2%。Google發言人稱，英國的數碼稅增加了數碼廣告的成本，而這些成本通常由客戶承擔，Google將由11月起在發票增加費用。亞馬遜也在9月起，對英國的第三方賣家的收費提高2％。

蘋果App Store按匯率調價

除英國以外，法國、奧地利及意大利等，也為數碼稅立法。但在很多情况下，科技巨頭都將增加的稅務成本轉嫁他人。例如在土耳其，蘋果針對該國的數碼服務稅，將消費者的App Store價格提高7.5％。

除加稅以外，蘋果也會按匯率變動，定期調整各地的App Store收費。例如，英國舉行脫歐公投後英鎊貶值，蘋果就將英國的App Store價格提高25％。分析認為，這些美國科技巨頭的做法，是要向各國政府表明，增加的稅款只會羊毛出自羊身上。

Google發言人稱，將繼續鼓勵全球政府專注於國際的稅務改革，而不是單方面開徵新稅。亞馬遜發言人亦稱，希望各國就數碼稅達成全球協議。

[企業地球村]