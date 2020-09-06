蘋果勝訴 鞏固「歐洲矽谷」優勢

【明報專訊】歐盟委員會質疑蘋果與愛爾蘭政府的稅務優惠協議違法，要求蘋果向愛爾蘭補交約130億歐元（約1194億港元）稅款的決定，近期被歐盟普通法院駁回，理由是無法證明愛爾蘭向蘋果提供的稅務優惠使後者享有不恰當的競爭優勢。這次裁決可能影響到歐盟日後處理跨國企業稅收的態度，對蘋果等科技巨企都具有重大意義。
資料來源：CNBC
愛爾蘭是歐洲科技企業的發展重地。蘋果目前在愛爾蘭的科克（Cork）設有歐洲總部。愛爾蘭首都都柏林（Dublin）更被稱為「歐洲矽谷」，大量科技企業都在當地投資。facebook、Google和Twitter等也進駐當地。亞馬遜雲端運算服務（AWS）在愛爾蘭也設有多家機構，業務一直擴展。它於2月獲得當局批准，在Drogheda鎮設新的設施。7月底，AWS又宣布對愛爾蘭加碼投資，在該國增設1000個職位。
面臨封殺 TikTok避走愛爾蘭
面臨美國政府封殺的TikTok，上月亦宣布計劃斥資4.2億歐元（約39億港元），在愛爾蘭建立其歐洲首個數據中心。無論是微軟、facebook、Google或亞馬遜，都在當地有大型的數據中心計劃。數據中心服務供應商Equinix、Interxion、EdgeConneX和CyrusOne也在愛爾蘭拓展業務。
科技公司及數據中心紛紛進駐愛爾蘭，其歷史可追溯至1960年代至80年代，愛爾蘭政府吸引輝瑞藥廠（Pfizer）及晶片製造商英特爾（Intel）等在當地投資。Interxion的董事總經理Seamus Dunne稱，這種源遠流長的專業發展，促使其公司選擇在愛爾蘭設數據中心。
不過數據中心的伺服器和冷卻系統需全天候不停運作，以致大量耗電。電網營運商EirGrid估計，到2028年，數據中心將佔愛爾蘭電力需求的29％，使愛爾蘭需要更多可再生能源的選擇。亞馬遜和facebook上月分別與愛爾蘭的風力發電場達成合作協議。新能源項目也將繼續成為當地熱門的投資項目。
愛爾蘭企業稅低於香港
外國直接投資（FDI）在愛爾蘭創造超過24.5萬個職位，當中近17.5萬個來自美國企業。該國企業稅率為12.5%，低於香港的16.5%利得稅率。低廉的稅收，使FDI成為愛爾蘭發展策略的重要部分。愛爾蘭的前歐盟事務部長克雷頓（Lucinda Creighton）稱，歐盟委員會要求蘋果補交稅款，對愛爾蘭來說是越權的行為，法院駁回其決定，令愛爾蘭政府鬆一口氣。但在疫情過後要繼續吸引FDI，愛爾蘭仍將面臨不少挑戰。
疫情致財政壓力 數碼稅迫切性增
經合組織（OECD）預測，隨着商界在疫情大流行後重新評估發展策略，2020年的FDI將減少三成至四成。對商界來說，科技人才及進入歐盟市場，是它們考慮投資愛爾蘭的原因之一。但最重要的因素，始終是吸引的稅率。雖然歐盟普通法院裁定愛爾蘭與蘋果的稅務協議沒有問題，但愛爾蘭的稅制仍引起各方爭論。
OECD正為推動數碼稅溝通。當前在歐盟內的相關談判停滯不前，而法國等也推動自己的數碼稅。總部位於布魯塞爾的非政府組織—— 歐洲債務和發展組織（Eurodad）稱，很多國家都面臨向科技企業徵收新稅的輿論壓力，而疫情為政府帶來的財政壓力，也可能令數碼稅的逼切性增加。
致同會計師事務所（Grant Thornton）指出，全球採取統一的數碼稅制，將較不同國家或地區採用不同的徵稅標準，更能為企業節省成本。