蘋果勝訴 鞏固「歐洲矽谷」優勢

資料來源：CNBC

愛爾蘭是歐洲科技企業的發展重地。蘋果目前在愛爾蘭的科克（Cork）設有歐洲總部。愛爾蘭首都都柏林（Dublin）更被稱為「歐洲矽谷」，大量科技企業都在當地投資。facebook、Google和Twitter等也進駐當地。亞馬遜雲端運算服務（AWS）在愛爾蘭也設有多家機構，業務一直擴展。它於2月獲得當局批准，在Drogheda鎮設新的設施。7月底，AWS又宣布對愛爾蘭加碼投資，在該國增設1000個職位。

面臨封殺 TikTok避走愛爾蘭

面臨美國政府封殺的TikTok，上月亦宣布計劃斥資4.2億歐元（約39億港元），在愛爾蘭建立其歐洲首個數據中心。無論是微軟、facebook、Google或亞馬遜，都在當地有大型的數據中心計劃。數據中心服務供應商Equinix、Interxion、EdgeConneX和CyrusOne也在愛爾蘭拓展業務。

科技公司及數據中心紛紛進駐愛爾蘭，其歷史可追溯至1960年代至80年代，愛爾蘭政府吸引輝瑞藥廠（Pfizer）及晶片製造商英特爾（Intel）等在當地投資。Interxion的董事總經理Seamus Dunne稱，這種源遠流長的專業發展，促使其公司選擇在愛爾蘭設數據中心。

不過數據中心的伺服器和冷卻系統需全天候不停運作，以致大量耗電。電網營運商EirGrid估計，到2028年，數據中心將佔愛爾蘭電力需求的29％，使愛爾蘭需要更多可再生能源的選擇。亞馬遜和facebook上月分別與愛爾蘭的風力發電場達成合作協議。新能源項目也將繼續成為當地熱門的投資項目。

愛爾蘭企業稅低於香港

外國直接投資（FDI）在愛爾蘭創造超過24.5萬個職位，當中近17.5萬個來自美國企業。該國企業稅率為12.5%，低於香港的16.5%利得稅率。低廉的稅收，使FDI成為愛爾蘭發展策略的重要部分。愛爾蘭的前歐盟事務部長克雷頓（Lucinda Creighton）稱，歐盟委員會要求蘋果補交稅款，對愛爾蘭來說是越權的行為，法院駁回其決定，令愛爾蘭政府鬆一口氣。但在疫情過後要繼續吸引FDI，愛爾蘭仍將面臨不少挑戰。

疫情致財政壓力 數碼稅迫切性增

經合組織（OECD）預測，隨着商界在疫情大流行後重新評估發展策略，2020年的FDI將減少三成至四成。對商界來說，科技人才及進入歐盟市場，是它們考慮投資愛爾蘭的原因之一。但最重要的因素，始終是吸引的稅率。雖然歐盟普通法院裁定愛爾蘭與蘋果的稅務協議沒有問題，但愛爾蘭的稅制仍引起各方爭論。

OECD正為推動數碼稅溝通。當前在歐盟內的相關談判停滯不前，而法國等也推動自己的數碼稅。總部位於布魯塞爾的非政府組織—— 歐洲債務和發展組織（Eurodad）稱，很多國家都面臨向科技企業徵收新稅的輿論壓力，而疫情為政府帶來的財政壓力，也可能令數碼稅的逼切性增加。

致同會計師事務所（Grant Thornton）指出，全球採取統一的數碼稅制，將較不同國家或地區採用不同的徵稅標準，更能為企業節省成本。

[企業地球村]