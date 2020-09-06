翠擁華庭蝕讓離場 嘉熙再錄3宗撻大訂

杏花邨4房較年初同類跌價百萬

世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭10座低層D室，實用675方呎，3房向東南，原業主上月初以900萬元放售，放盤約1個月仍未售出，劈價100萬元或11%、以800萬元易手，實呎11,852元。原業主於2017年8月以760萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利40萬元或5%，若計算印花稅28.5萬元、兩次交易代理佣金及雜費，實蝕逾5萬元。

另柴灣杏花邨，一個4房大單位最新以1520萬元易手，較今年同類單位跌價105萬元或6.5%。美聯物業首席助理聯席董事李聖智表示，有關單位為22座中層8室，實用819方呎，4房連套房間隔，並附露台，獲同區用家以1520萬元承接，實呎18,559元。

翻查資料，同類型單位的22座中層8室，實用819方呎，今年1月以1625萬元轉手，即同類單位在9個月跌價105萬元或6.5%。原業主在2003年10月以408萬元購入，持貨近17年，帳面獲利1112萬元，升值2.7倍。

新盤市場方面，新地屯門御海灣昨全新一輪銷售，涉47伙，市場消息指昨日單日售出10伙，成交呎價最高單位為2座18樓F單位，實用313方呎，成交價約644.68萬元，實呎20,597元。御海灣自今年7月開售至今累沽200伙，佔全個項目263伙的76%。

嘉華共殺訂460萬

另嘉華旗下大埔白石角嘉熙再錄3宗撻大訂個案，3個單位買家同選用建築期付款計劃，包括3座18樓E室，屬實用597方呎3房戶，在2018年6月以1168.3萬元、實呎19,570元售出。

另一伙為6座19樓G室，實用528方呎2房戶，在2018年6月以1010萬元、實呎19,129元售出；第3個撻訂單位是3座17樓C室，實用456方呎，2房間隔，2018年6月以892.8萬元售出、實呎19,579元。上述3個買家已分階段支付樓價15%，介乎133.92萬至175.245萬元，在日前終止交易，嘉華共殺訂逾460萬元。