科技股承接跌勢 蘋果Tesla反升

納指連跌兩日，累跌6.16%，為3月中的低位以來最大跌幅，全周累計下跌3.27%；標指累跌2.31%；道指則累跌1.82%。上周四急跌逾8%的蘋果和Tesla，上周五股價繼續大幅波動，早段最多下跌8.59%和8.26%，不過隨後開始反彈，收市前反升2.78%和0.07%，兩日累跌約7%。

其他大型科技股繼續下跌，Alphabet下跌2.96%，facebook下跌2.88%，亞馬遜下跌2.18%。路透社引述部分基金經理警告，隨着機構投資者在暑假完結後回歸，今輪跌勢或是在11月美國總統大選前股市走向動盪的預演，市場或重新關注潛在經濟問題。

阿里巴巴京東跟隨大市下跌

港美兩地上市的科技股跟隨大市下跌，阿里巴巴（9988）美股下跌0.41%，折合報272.6港元，比港股上周五低收0.51%。京東（9618）美股下跌4.76%，折合報310港元，比港股高收0.71%。

恒指夜期收報24,654點，下跌0.06%，低水41點。港股ADR比例指數收報24,648點，下跌0.19%。騰訊（0700）ADR折合報519.67元，比港股高收0.32%，中海油（0883）和中石化（0386）ADR折合報8.27元和3.41元，分別比港股低收1.13%和0.67%。