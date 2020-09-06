美查中芯軍方關係 或列黑名單 中芯：涉軍報道不實 願與美國化解歧見

明報記者 陳子凌

路透社報道指出，五角大樓發言人稱國防部正與其他部門合作，以確定是否對中國最大的晶片製造商中芯國際採取行動，將之列入貿易制裁實體清單。五角大樓官員沒有解釋考慮制裁中芯的原因，但指中芯與中國軍方的關係正在受到審查。

禁用美技術 勢重挫晶片研發能力

中芯國際就報道發表聲明澄清，任何關於「中芯國際涉軍」的報道均為不實新聞，對此感到震驚和不解。公司願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。中芯又表示，一直嚴格遵守相關國家地區的法律法規，合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來也對中芯國際進口採購的設備，核發多個重要的出口許可。

內地經濟教授：致研製晶片步伐放慢

根據美國規定，除非獲得商務部事先批准，否則任何美國公司都不能與被列入黑名單的公司有任何交易。根據中芯今年中期業績顯示，上半年公司錄得的18.43億美元收入當中，有4.33億美元收入來自包括美國在內的北美洲地區，佔總收入23.5%，如被列入黑名單，這部分收入或將受影響。

從生產層面，報道亦指出，將會對泛林集團、Applied Materials等美國主要晶片製造設備公司產生影響。中芯沒有披露其生產晶片的設備儀器有多少來自美國，但有內地經濟學教授指出，生產先進晶片的儀器均避不開美國技術，中芯將可能因此沒法引進最新的晶片製造設備，令其研製更先進晶片的步伐大為放慢。

例如還在試產7納米晶片的中芯，如果要進一步發展更精密的製程，如5納米、3納米甚或以下，就必須要購入荷蘭ASML的EUV光刻機，但這部光刻機包含了美國專利技術，如果中芯被制裁，在沒有其他替代品之下，中芯的晶片生產技術便將行人止步，因為內地製造的光刻機最多只能達到90納米製程。如此一來，中芯與台積電的技術差距便會進一步被拉開，嚴重削弱其在晶片市場的競爭力。

譚新強：中芯收入來自40納米 影響不大

中環資產投資行政總裁譚新強表示，中芯收入主要來自40納米或以上的成熟製程，內地工業對此需求大，不會造成太大影響。但他認為，高科技是一個需要高度國際合作的行業，美國的做法也傷害到自己。