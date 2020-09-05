傳統超級豪宅地段 住戶均大有來頭

邢李㷧贈林青霞大宅成佳話

這座大宅有指佔地約3萬多方呎，是由林青霞夫婿、思捷環球（0330）前任主席兼行政總裁邢李㷧於2006年以1.3億元，向有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋購入。當年有報道指，物業總樓面達5萬方呎，除一般豪宅所設的私家泳池外，天台更設有標準網球場，及後有報道指邢李㷧把物業送予林青霞，作其60歲生日及二人結婚20周年的大禮。

邢李㷧在區內另一矚目物業，是2010年以2.6億元購入的嵐霞路8號，該宗成交矚目之處，除因為金額巨大外，亦因該物業的原業主，正是當時立法會議員葉劉淑儀的夫家所有。有報道指，葉劉淑儀與丈夫結婚後，由1981至1999年居於此大宅，而當年物業推出招標後，葉劉淑儀更特別重遊舊地，拍照留念。

財經界猛人陸東楊超成皆擇居於此

另外，居於或曾居於飛鵝山的名人，還包括仍居於溫莎堡的麗展（0488）創辦人林百欣的義子林建康，而居於飛鵝山莊的財經界名人則有陸東、英皇集團主席楊受成胞弟楊超成，而四州集團主席戴德豐，則居於飛鵝山道9號。

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