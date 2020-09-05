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2020年9月5日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
科指低位彈4% 恒指失守半年升軌 指數換馬 成交逾2000億近兩月最多
恒指牛證比例減至62% 貼價重倉區反增
港股通納多隻生科醫療股 未盈利者「待協商」
內銀本月料發債1950億人幣
百勝定價412元 福祿控股下周一招股
高銀確認洽長實牽頭融資87億 售保理業務套20億 復牌曾飈逾九成
內媒傳長實京滬項目售融創
網上設施需求大增 新意網派息升6%
上月被美制裁 鄭若驊還清渣打按揭
疫情高峰過 港視交易額按月回落
虛假聲明提取強積金 判12個月感化令
保聯推虛擬平台 方便視像賣保險
美失業改善 未挽美股跌勢 科技股早段再挫 納指曾跌5%
英官員料與歐盟難達貿易協議
比特幣急跌 徘徊萬美元水平
上月預售樓花零新申請 疫後首見 累積待批仍達1.46萬伙 3盤555伙獲批
泓碧6號屋2.32億沽 實呎逼4.4萬貴絕馬鞍山
CCL連跌兩周 重返4個月前水平
恒地錦田南項目申減地積比 伙數削8%
伍倫貢學院4.6億購御‧豪門舖
鄧成波加連威老道強拍項目 獲准延期3個月聆訊
陸振球：解決地荒須有破框思維
周末睇樓好去處
飛鵝山道三號 居高臨下 洋溢大宅氣度
傳統超級豪宅地段 住戶均大有來頭
西貢「香港後花園」 文青食肆打卡熱點
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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