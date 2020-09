陸振球：解決地荒須有破框思維

香港樓價近10多年來大漲小回,甚至升至遠遠脫離一般年輕人的購買力,原因有很多,而筆者相信供應受到限制是重要原因之一。解決香港的地荒屋荒,也不是全無方法,可發展棕地,進行明日大嶼填海,又或發展郊野公園邊陲區,提升發展密度,甚至向中國內地借地(如新界北和深圳交集的河套等)。

最近和地產及測量界朋友飯敘,朋友則提及近一兩年已有人研究在海上毗鄰大嶼山只有數公里、屬內地管轄的桂山島進行填海,然後可租予香港發展住宅,以至貨櫃碼頭等,然後將現在葵涌的貨櫃碼頭搬遷過去,便又可在巿區騰出地皮興建數十萬個單位,可大大紓緩香港巿區缺乏土地發展優質房屋的問題。

可考慮桂山島填海 再租予香港

朋友說,上述桂山島構思方案有數個好處,一是填海水域屬中國管轄,不用向立法會申請撥款或待其批准,可大大減少阻力,二是內地早已掌握了快速兼廉價的填海技術,可省時又省成本,而填海後租予港方使用,只涉及中港兩地事務,只要阿爺和特區政府拍板便可,對解決香港的地荒和屋荒有莫大幫助,加上桂山島極接近香港,不論人流或貨物運輸,只要做好基建及道路,往返巿區隨時不用1小時,經濟效益極高,或至少可讓社會進行討論。

其實,如將來能將葵涌貨櫃碼頭遷往桂山島,不單原有地皮可興建大量優質的公私營房屋,同時也大大改善了周遭的環境。

筆者一直認為,香港的缺地問題純屬人為,因為任何搵地方案都總有反對聲音,政府要做的是「擇善固執」,勿被既得利益者或不知真實世界人士輕易阻撓。

其實,澳門獲准租借珠海橫琴口岸及延伸地皮便是成功例子,可作為香港他日以租借形式向中國大陸爭取發展用地的參考。

傳統方法覓地 必然處處受阻

要解決香港的土地和房屋問題,大家都知道如只按傳統方法,必然處處受阻,須有Think out of the box的思維,而這在投資上也如是,當香港不少老牌發展商仍只懂得買地起樓,早年靠起樓賣樓發達的「超人」李嘉誠,不單早將商業王國國際化和多元化,更是率先進軍新經濟的本地富豪,如其在2013年已投資近日因疫情大流行而熱爆的ZOOM視像軟件,ZOOM最近季度獲利大升33倍,股價一夜間急升約四成(見圖3),李嘉誠由此獲利隨時以百倍計。

基金經理黃國英對此有評論:「香港年輕人口水多過茶,大部分理想可能是讀一世書,然後還要抱怨上車難。這個年代連誠哥都可以靠ZOOM二次暴富,香港又沒有抽取任何資產增值稅,當然要好好研究股票,把握難得一遇的機會。還是抱殘守缺,一味夢想買樓,買唔到固然恨,買得到亦可能得個坐字,看着新經濟狂潮擦身而過,日後心理更加不平衡。」

過去兩年一手樓價打橫行

其實,看看香港地產商的股價,和ZOOM這一類新經濟股的股價作比較(見圖3),便知道現在不知新經濟仍只知買樓或買地產股,能發達的機會極為有限。若看一看Q房網的統計,過去接近兩年的新盤售價,幾乎只能橫行(見圖4),便反映地產發展商的黃金日子已過。

今期《亞洲週刊》報道,為了拯救疫情下的經濟及推動房地產業,馬來亞西政府在疫情期間宣布豁免新房地產買賣印花稅,而為了啟動房地產開發計劃,房地產商則為購屋者吸納銀行貸款及房地產買賣合約律師費,有些甚至提供屋內設備如廚房壁櫥,這使購屋者在房屋建好後即可入住或出租,降低了購屋門檻,也為購屋者解決購屋第一筆費用,這對希望擁有第一間房產的打工一族極具吸引力。Facebook上不斷出現的房地產促銷廣告也刺激年輕人士的置業欲望。

另外,房地產網絡公司iProperty.com.my的最新消費者調查顯示,大馬政府針對疫情宣布行動管制令後,有意購買產業的大馬人反而增至45%,原本有24%不打算購買產業的受訪者,在行管令公布後,反而有意把握購買產業的優惠良機。

該公司行銷與傳訊總經理王秀麗表示,根據調查顯示,雖然疫情帶來前所未見的慘淡市况,但大馬人尋求房地產業的趨勢仍令人鼓舞。

回看香港,樓價未有因疫情而明顯下跌,代理卻要求香港政府減辣或撤辣,又指樓巿剛需求強烈,政府又會否答應?

[陸振球 樓市解碼]