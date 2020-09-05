伍倫貢學院4.6億購御‧豪門舖

翻查資料，前身為香港城市大學專上學院的香港伍倫貢學院，屬正式註冊認可的專上學院，提供學士課程、副學士及基礎教育文憑等課程。事實上，近月亦不乏教育機構出手購入物業。其中，香港大學今年中亦以4.596億元購入西環翰林峰商場1樓舖，按該舖面積19,533方呎計，呎價約2.53萬元。

雖然政府放寬晚市堂食至晚上10時，但有食肆舖位業主看淡後市，劈價逾四成，蝕讓沽貨。

土瓜灣舖2450萬沽

8年實蝕200萬

市場消息指，土瓜灣九龍城道47至53號地下D、E相連舖，總面積1500方呎，由食肆承租，由去年中以4400萬元放盤，累減1950萬元或44%，最終以2450萬元易手，呎價1.6萬元，成交價較市價約15%。原業主2012年以2550萬元購入，曾於2018年向財務機構抵押借貸，持貨8年，現沽出物業帳面蝕讓100萬元或4%，若連同入市稅項及經紀佣金等雜費計，料實際要損手逾200萬元或約8%離場。