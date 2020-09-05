恒地錦田南項目申減地積比 伙數削8%

項目另設1幢2層高的會所及6.6萬方呎休憩用地。

第一集團長沙灣工廈申重建27層商廈

另近年積極吸納工廈物業的第一集團，就長沙灣道916至922號全幢工業大廈，向城規會申請放寬地積比率，將項目重建商廈。據城規會文件顯示，項目地盤面積9600方呎，第一集團擬議13.455倍地積比率作發展，擬建1幢27層高（包括地下和1層地庫停車場）商廈，總樓面約12.92萬方呎。申請人表示，擬議申請符合活化工廈政策，並會沿甘泉街和長沙灣道劃設2米寬的「非建築用地」地帶，以擴闊現有行人路，亦在物業面向甘泉街及長沙灣道的大廈外牆加裝垂直綠化，以改善周邊環境及街道景觀。

資料顯示，第一集團今年3月以6.4億元購入長沙灣道916至922號全幢工業大廈，地盤面積約9600方呎，以原本地積比率12倍計，可建樓面約11.5萬方呎，每方呎樓面地價5555元。