恒地錦田南項目申減地積比 伙數削8%

【明報專訊】恒地（1200）新近就持有的元朗錦田南的地皮提交修訂方案。據城規會文件顯示，恒地去年向城規會申請以5倍作發展，興建8幢住宅大廈，涉2368伙，近日則將項目地積比率降至4.61倍，可建樓面由去年申請的135.14萬方呎，減7.6萬方呎或5.6%至127.54萬方呎，擬建8幢樓高15至18層高（包括1層地庫）的住宅大廈，提供2179伙，伙數較過去申請方案減少189伙或8%。
項目另設1幢2層高的會所及6.6萬方呎休憩用地。
第一集團長沙灣工廈申重建27層商廈
另近年積極吸納工廈物業的第一集團，就長沙灣道916至922號全幢工業大廈，向城規會申請放寬地積比率，將項目重建商廈。據城規會文件顯示，項目地盤面積9600方呎，第一集團擬議13.455倍地積比率作發展，擬建1幢27層高（包括地下和1層地庫停車場）商廈，總樓面約12.92萬方呎。申請人表示，擬議申請符合活化工廈政策，並會沿甘泉街和長沙灣道劃設2米寬的「非建築用地」地帶，以擴闊現有行人路，亦在物業面向甘泉街及長沙灣道的大廈外牆加裝垂直綠化，以改善周邊環境及街道景觀。
資料顯示，第一集團今年3月以6.4億元購入長沙灣道916至922號全幢工業大廈，地盤面積約9600方呎，以原本地積比率12倍計，可建樓面約11.5萬方呎，每方呎樓面地價5555元。