CCL連跌兩周 重返4個月前水平

港島區升2.29% 近兩個月最大

除CCL外，CCL Mass報180.22點，按周跌0.93%；CCL（中小型單位）報177.79點，按周跌0.91%。三大整體指數同樣連跌兩周，期間CCL Mass累跌2.25%、CCL（中小型單位）累跌2.04%、CCL累跌1.92%。至於CCL（大型單位）則報175.60點，按周升0.31%，近4周持續一升一跌。

四大分區方面，呈三跌一升格局。新界西CCL Mass報162.37點，按周跌2.51%；新界東CCL Mass報186.79點，按周跌1.86%；九龍CCL Mass報174.13點，按周跌1.91%。僅得港島CCL Mass錄得升幅，報190.46點，按周升2.29%，升幅為7周即近兩個月最大。

德福2房700萬 低1年前同類低層4%

整體二手成交量回升，但仍以減價成交為主導。其中，屬「九龍灣三寶」之一的德福花園有2房戶以低市價4%易手。香港置業分行營業經理沈行進表示，最新錄得德福花園U座高層10室的成交，實用520方呎，2房間隔，原業主累減50萬元或6%後，新近以700萬元獲首置客承接，實呎13462元。上述單位原業主2008年9月以約247萬元購入，持貨約12年，帳面獲利453萬元或1.8倍。

不過，資料顯示，屋苑該座對落一個同類單位、為U座中低層10室，面積和間隔相同，曾於去年10月以733萬元易手，亦意味最新成交價較近1年前低層戶平33萬元或4%。