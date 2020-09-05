泓碧6號屋2.32億沽 實呎逼4.4萬貴絕馬鞍山

5289呎連3220呎花園

上述泓碧6號屋為示範洋房，實用5289方呎另連3220呎花園，配備私家升降機和私家泳池，屬5房4套房間隔。資料顯示，馬鞍山同區由新地（0016）發展的雲海別墅，今年初以逾1.27億元售出Violet Avenue1號屋，以實用3801方呎計、實呎3.35萬元，成交價、呎價曾創馬鞍山住宅新高。此外，中信泰富旗下同區峻源，去年9月迄今累沽約121伙，佔項目單位總數148伙的82%，昨透過招標以1668萬元，售出3座7樓實用922方呎B室，屬3房戶，實呎1.8萬元。

其他新界一手特色戶亦獲承接，億京旗下大埔白石角海日灣II，透過招標售出2伙地下花園特色戶，單日吸金近2600萬元，單位包括9座地下D室，實用980方呎連969方呎花園，成交價1796.3萬元、實呎1.83萬元；另10座地下E室，實用405方呎連203方呎天台，成交價761.4萬元、實呎1.88萬元。

奧柏‧御峯特色戶4608萬破頂

市區一手盤方面，信置（0083）旗下已屆現樓多時的大角嘴奧柏．御峯，以招標售出第2座37及38樓A室特色戶，實用1780方呎連1246方呎平台，屬頂層複式連泳池及平台大戶，成交價4608萬元、實呎2.58萬元，成交價創項目新高，買家成交期150日。奧柏．御峯今年迄今累錄3宗大額一手成交，套現逾1.03億元。

另恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧曦岸首錄撻訂；單位為2座15樓L室、屬開放式戶，較早時以500.2萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金約25萬元。