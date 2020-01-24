上月預售樓花零新申請 疫後首見 累積待批仍達1.46萬伙 3盤555伙獲批

明報記者 林可為

雖然上月屬沒有新申請預售樓花，但據地政總署資料顯示，今年1月至7月，累積新申請預售樓花總數達14,314伙，相對去年全年累積新申請預售樓花10,360伙，卻高出3954伙或38%，反映新冠疫情下，住宅新盤前期銷售部署仍繼續進行。

截至上月，待批滾存預售樓花為14,619伙，相對7月錄得的15,136伙，按月減517伙或3.4%，連續5個月在1萬伙以上水平。利嘉閣研究部主管陳海潮認為，上月無新申請預售樓花，的確是較罕見現象，估計是因為本港爆發第三波新冠疫情，發展商稍短暫觀望再作部署，但隨著近日疫情逐漸緩和，相信新申請預售樓花數目稍後將可回復正常。

業界料「零」新申請與疫情有關

至於上月獲批預售3個新樓盤共涉555伙，當中新地（0016）樓盤佔兩個、涉單位總數514伙，佔同期批出預售樓花單位總數93%，相關樓盤包括天水圍Wetland Seasons Park第3期、沙田多石街33號項目，分別涉318伙和196伙，其中Wetland Seasons Park第3期已上載樓書，預計短期公布開售詳情。新地副董事總經理雷霆回應指，沙田多石街33號項目，有機會今年底前推售。他續指，項目位處沙田半山，主打3房和4房單位。

新地多石街項目獲批涉196伙

保利（0119）屯門青山公路青山灣瑧譽，涉41伙，亦於上月獲批預售，項目早前已獲批入伙紙。瑧譽由22幢洋房及19間居室組成，其中12幢為獨立洋房、10幢聯排別墅，實用介乎約4000至5000方呎，全部設私家升降機和獨立泳池。洋房大部分為3層設計，採5房5套設計。

帝御‧星濤待批涉614伙

市場預計，瑧譽即將開展軟銷，稍後以現樓形式推售，由於並非大眾化樓盤，料將採用招標形式發售。

此外，香港小輪（0050）及帝國集團合作發展、屯門青山公路青山灣同區的帝御2期，命名為帝御‧星濤，涉614伙，目前仍待批預售。至於帝御1期帝御‧金灣，上月開售至今累售約572伙，佔項目單位總數611伙約94%。