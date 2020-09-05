比特幣急跌 徘徊萬美元水平

【明報專訊】加密貨幣隨美股周四的跌勢昨集體下滑。交易平台CoinDesk的數據顯示，比特幣昨最多跌約一成，低見10,006美元，是7月底以來低位。至昨晚比特幣價格回升至10,500美元左右，尚未重返早前11,000美元水平。
科技龍頭急挫 散戶損手
比特幣添沽壓
分析師指出，比特幣是次下滑可能源於三大因素，除了受美股周四大跌拖累，也可能由於投資者對去中心化金融平台（DeFi）的投機熱情開始退卻，以及比特幣礦商的拋售力度加大。
加密貨幣分析公司TradeBlock指出，部分美股賣家可能與比特幣等加密貨幣的賣家是同一批人。當特斯拉（Tesla）與FAANG（facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google）等散戶熱捧的強勢科技股下跌，加密貨幣的沽壓也會增加。
另有分析認為，過去數月大量資金流入去中心化金融平台（DeFi），支撐了比特幣、以太坊等加密貨幣升勢。但這種趨勢可能逆轉。根據DeFi Pulse網站的數據，8月被鎖定DeFi總價值增加逾1倍至95億美元。但過去幾天，其價值回落至91億美元。此外，礦商和投資者似乎也在拋售。區塊鏈數據顯示，轉移到交易錢包（exchange wallets）比特幣有所增加，這通常被視為沽貨壓力加大先兆。