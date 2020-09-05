比特幣急跌 徘徊萬美元水平

科技龍頭急挫 散戶損手

比特幣添沽壓

分析師指出，比特幣是次下滑可能源於三大因素，除了受美股周四大跌拖累，也可能由於投資者對去中心化金融平台（DeFi）的投機熱情開始退卻，以及比特幣礦商的拋售力度加大。

加密貨幣分析公司TradeBlock指出，部分美股賣家可能與比特幣等加密貨幣的賣家是同一批人。當特斯拉（Tesla）與FAANG（facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google）等散戶熱捧的強勢科技股下跌，加密貨幣的沽壓也會增加。

另有分析認為，過去數月大量資金流入去中心化金融平台（DeFi），支撐了比特幣、以太坊等加密貨幣升勢。但這種趨勢可能逆轉。根據DeFi Pulse網站的數據，8月被鎖定DeFi總價值增加逾1倍至95億美元。但過去幾天，其價值回落至91億美元。此外，礦商和投資者似乎也在拋售。區塊鏈數據顯示，轉移到交易錢包（exchange wallets）比特幣有所增加，這通常被視為沽貨壓力加大先兆。

（綜合報道）

[國際金融]